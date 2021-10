Frank Matano vittima dei ladri | Lui sdrammatizza: “.. gentili malviventi..” – VIDEO

Disavventura per il noto attore e comico, che ha condiviso la sua reazione tramite il proprio profilo Instagram

Riesce a prendere con ironia anche le disavventure. Frank Matano non si smentisce mai e se la ride in barba ai ladri che hanno preso di mira la sua auto.

Frank Matano: la carriera

D’altra parte, ridere e far ridere è il suo mestiere. E ci riesce benissimo. Dopo l’infanzia trascorsa negli USA (è nato da padre italiano e madre statunitense), A partire dal 2007, all’età di 18 anni, giunge al successo sul web grazie al suo canale YouTube “lamentecontorta” costituito principalmente da video di scherzi telefonici.

Il suo esordio in televisione è datato 2009 con il programma “Le Iene”. Ma da quel momento non si fermerà più, fino al successo recentissimo di “LOL – Chi ride è fuori”. Ma per Matano c’è gloria anche al cinema con un ruolo importante in “Sono Tornato”. E dal 2014 è entrato anche nella squadra di doppiatori della fortunatissima serie “South Park”.

Il furto subito

Quasi un milione di visualizzazioni per il video con cui Frank Matano mostra il danneggiamento. Ci troviamo all’interno della sua autovettura. Non una supercar, come ci si potrebbe aspettare visto il successo del personaggio. Ma una “semplice” Smart. L’ideale, del resto, per muoversi nel traffico delle grandi città.

All’interno dell’abitacolo della due posti, Frank Matano mostra l’assenza dell’autoradio. Un furto quasi anni ’90, quando era consigliabile sganciare le “mascherine” delle autoradio. Ma ironicamente, il comico definisce “gentili” i malviventi, che hanno rubato “solo” lo stereo, non toccando altro.

“Che felicità, non ho più lo stereo” è il titolo del breve video postato su Instagram da Frank Matano. Un brutto rientro sulla propria Smart, ma che non fa perdere il sorriso all’artista nato da padre italiano e madre statunitense: “Buona musica, ladri!” dice chiudendo il video.