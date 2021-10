Gerry Scotti ed il terribile incidente che lo ha costretto ad abbandonare la sua passione

Gerry Scotti racconta il terribile incidente in cui è stato coinvolto, che lo ha costretto ad abbandonare una cosa per lui molto importante, la passione per i motori. Vediamo cosa gli è successo.

Virginio Scotti, in arte Gerry Scotti, nato a Miradolo Terme, in provincia di Pavia, il 7 Agosto 1956, è uno dei conduttori televisivi e radiofonici, nonché politico, più seguiti di sempre.

Nel corso della sua carriera ha preso parte a ben 700 prime serate ed oltre 8mila puntate delle trasmissioni per Mediaset.

Da piccolo si trasferisce a Milano con la famiglia, dove gli viene conferito il soprannome di “Gerry” da alcuni suoi compagni di classe che lo prendevano in giro.

Frequenta quindi il liceo classico, per poi iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza, che abbandonerà a pochi esami dalla laurea, per intraprendere la carriera di conduttore televisivo e radiofonico nonostante la pressione dei genitori sulla carriera da avvocato.

Nel 1991 si sposa con Patrizia Grosso, dalla quale ha avuto il figlio Edoardo, e dalla quale si è separato nel 2002, per un presunto tradimento da parte di lei.

Dal 2011 è coinvolto in una relazione con un vecchia amica che ha rincontrato a scuola del figlio, l’architetto Gabriella Perino.

Solo l’anno scorso è diventato nonno di Virginia, figlia di Edoardo.

Il terribile incidente di Gerry Scotti

Come tutti sappiamo il nostro conduttore Gerry Scotti, ha un’ enorme passione per i motori che lo ha spronato tutti i giorni a dare sempre di più per dedicarsi alle sue amate auto.

Nel garage del conduttore troviamo dai cavalli italiani a quelli tedeschi.

La sua passione inizia nel 1987, quando acquista la sua prima Porsche Carrera, e di recente ha dichiarato che la cambiava con una Carrera nuova ogni 3 anni.

Nel suo garage troviamo una Porsche Carrera 365 rossa fiammante, Ferrari e Maserati, ma l’auto che utilizza tutti i giorni è la piccola di casa Fiat, la 500 Abarth.

Ma a causa del grave e sconvolgente incidente che ha visto coinvolto il figlio Edoardo, abbandona la sua passione decidendo di precludere l’utilizzo dei veicoli a due ruote e dedicarsi solo alle auto, considerate più sicure.