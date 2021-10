Loredana Lecciso tagliata fuori dalla tv | Il motivo è assurdo

Loredana Lecciso racconta il motivo che l’ha spinta ad allontanarsi dagli schermi. La ragione sembra surreale ma, invece, è la verità. Vediamo cos’è successo

Loredana Lecciso nata a Lecce il 26 Agosto 1972, è un personaggio televisivo italiano, nonché compagna di vita del famoso cantante italiano Al Bano.

In passato lavorava come giornalista pubblicista, ma dopo essere stata criticata dall’Ordine dei giornalisti, per la sua presenza in televisione, è stata radiata cosa che non gli ha mai perdonato.

Nei primi anni 2000 è diventata la protagonista della maggior parte dei programmi TV, successivamente criticata da molti, abbandonando alcune trasmissioni ma diventando protagonista principale di altre come “Domenica In”, “Striscia la Notizia” e “Buona Domenica”.

Potrebbe interessarti>>>Loredana Lecciso: ecco a cosa ha rinunciato per amore della famiglia | Una scelta coraggiosa

Nel 2007 viene interrogata in tribunale per il processo Vallettopoli contro Fabrizio Corona, nella quale ha dichiarato di non essere mai stata ricattata per delle foto “compromettenti”, quindi smentendo la sua partecipazione alla faccenda.

Tra la fine degli anni ’90 e gli inizi degli anni 2000 conosce il cantante Al Bano, appena uscito dalla relazione artistica e amorosa con Romina Power, trovando nuovamente l’amore, e nel 2001 la coppia va a vivere insieme.

Da quell’unione nascono 2 figli Jasmine e Albano Junior detto Bido.

La decisione assurda di Loredana Lecciso

Loredana Lecciso, negli ultimi è stata molto lontana dagli schermi, malgrado la figura famosa del compagno accanto a lei, ma c’è un semplice ed assurdo motivo della sua invisibilità.

Il suo ultimo ruolo da protagonista o da conduttrice principale risale al 2011, nel programma “La Vita in Diretta”, per poi scomparire dalla televisione se non per essere intervistata da Barbara D’Urso.

Il motivo del suo ritiro dagli schermi però, è alquanto assurdo, infatti la Lecciso avrebbe abbandonato il mondo dello spettacolo perché, come da lei dichiarato, “ad oggi non c’è più spazio per gli artisti come me”.

Potrebbe interessarti>>>Loredana Lecciso e il selfie in auto senza “indossare” nulla: i social impazziscono

Loredana Lecciso aggiunge: “non esiste più la showgirl pensata come una volta, per la quale sarei stata perfetta”, così dichiara la compagna di Al Bano, facendo notare che non esiste più la televisione di una volta.

Questo è l’assurdo motivo per il quale Loredana Lecciso ha deciso di abbandonare la scena e dedicarsi alla sua famiglia.