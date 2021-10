Brumotti rischia grosso: inseguito da criminali armati di bazooka | Il video

Brumotti ha spesso rischiato grosso, con minacce anche molto importanti e gravi per il suo lavoro su “Striscia la notizia”

Si definisce un “rider degli anni ‘90”. Con le sue acrobazie ci fa letteralmente strabuzzare gli occhi. Ma come fa? Vittorio Brumotti è un grande professionista del genere. E ha adattato le sue capacità, al mondo della televisione e dell’informazione. Satirica e non. Ma, a volte, ha rischiato grosso…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giorgia Palmas sull’aggressione del compagno Brumotti: ecco cosa ha detto

Chi è Vittorio Brumotti?

Eterno atleta e ragazzino, Vittorio Brumotti ha da poco compiuto 41 anni. Campione di bike trial, è entrato per ben 10 volte nel Guinness dei primati per diverse e notevoli imprese sportive. Ma da anni, ormai, è un volto noto della televisione, essendo inviato di “Striscia la notizia”. Brumotti gira per l’Italia, facendo acrobazie sulla sua bike e denunciando inadempienze e sprechi del Bel Paese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Aggressione a Vittorio Brumotti: le immagini choc -VIDEO

In alcuni casi, ha anche subito aggressioni e minacce per via delle sue denunce. Soprattutto in quartieri degradati, tanto a Roma, quanto a Napoli e Palermo. In passato ha avuto una relazione sentimentale con la showgirl sarda, Giorgia Palmas. Anche lei per anni velina di “Striscia la notizia” e poi conduttrice, proprio insieme a Brumotti, di “Paperissima sprint”.

Vittorio Brumotti e i rischi del mestiere

Non tanto per le sue acrobazie, dove si dimostra espertissimo, quanto per la sua attività, Brumotti ha spesso rischiato grosso. Come detto, il ruolo di inviato di “Striscia”, anche in città particolarmente “calde” lo ha portato a subire minacce anche molto importanti e gravi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BRUMOTTI 100%🇮🇹 (@brumottistar)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vittorio Brumotti posta foto choc dopo incidente -GUARDA le FOTO

E guardate un po’ cosa gli succede in questo video che lo stesso Brumotti ha postato sul proprio profilo Instagram. Vediamo il biker scappare, ovviamente in sella alla sua bici, da un gruppo di criminali che lo stanno inseguendo con il chiaro intento di ucciderlo a tutti i costi.

Una scena inquietante, anche con l’utilizzo di un bazooka. Ovviamente si tratta di pura e semplice finzione che ricalca quanto vediamo spesso nei film di azione americani. Un modo simpatico per ridere sopra a quanto Brumotti rischia ogni giorno nel suo impiego da inviato di “Striscia la Notizia”.