Alba Parietti è una “fuorilegge” in città | Non immaginerete mai con quale auto va in giro

L’Alba nazionale ci ha abituato ad atteggiamenti sopra le righe e fuori dagli schemi. Ma in questo caso ha proprio esagerato.

Nata nel 1961 a Torino, Alba manifesta presto la sua inclinazione verso lo spettacolo. Esordisce, infatti, in teatro a soli 16 anni. Parteciperà poi a Miss Italia, ma rinuncia a rappresentare l’Italia a Miss Universo, in quanto già super impegnata.

Una carriera lunghissima…

Iconica conduttrice di programmi sportivi è entrata dell’immaginario erotico degli Italiani grazie allo sgabello di Galagoal, dal quale commentava le partite, accavallando le lunghe gambe abilmente scoperte da minigonne che poco lasciavano all’immaginazione.

Essendo un animale da palcoscenico, Alba si cimenta anche come cantante, nel genere disco.

Alba è anche una che, diversamente da molte altre showgirl, non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica. È anche vero che, di recente, ne ha fatto una parziale abiura. Ha infatti dichiarato di essersi pentita di aver rifatto le labbra. È partita da lei la moda delle labbra a molte atmosfere.

Una vita poco privata

Alba è stata sposata una sola volta con Franco Oppini, da cui ha avuto il figlio gieffista Francesco.

Tra le altre relazioni importanti da citare quella con il filosofo Stefano Bonaga, l’Highlander Christopher Lambert e per ultimo, quella con il figlio di Fabrizio De Andrè, Cristiano.

Politically incorrect

Alba è una donna che non ha remore ad esprimere le proprie idee ed a comportarsi di conseguenza, lo ha dimostrato in decine di dibattiti televisivi come opinionista professionista.

E non solo. Esprime il suo carattere controcorrente anche con l’auto che usa. Infatti usa una vecchia Jeep Cherokee 2.8 Crd, un diesel di vecchia concezione, 2776 cm³ di cilindrata, che di sicuro non ha il pregio di essere green.

Orsù Alba, è giunto il momento di cambiare auto, anche perché con un’auto del genere non sei solo controcorrente, ma contro la legge. Vero è che rientrando in un categoria di inquinamento tra euro3 ed euro4 questo tipo di motore diesel non può più circolare nei centri cittadini, se non rischiando di incorrere in una sanzione amministrativa.