Arisa: vi spiego la verità sull’amore per le donne | La cantante fa discutere

Un’artista poliedrica, che non ha mai avuto paura di assumere posizioni controcorrente, proprio come il suo celebre brano

Il suo vero nome, Rosalba Pippa, non dice nulla. Tutti la conosciamo come Arisa. Una delle cantanti più note del panorama italiano, col suo timbro di voce particolare. Questa volta, però, a fare discutere non è la sua arte e non sono le sue canzoni. Ecco cosa ha detto la 39enne genovese.

Arisa: la carriera

Dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab, ha raggiunto il successo partecipando al 59º Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo “Sincerità”, vincitore della categoria “Nuove Proposte”. Quello è tuttora considerato il suo maggiore successo.

Nel frattempo, comunque, la carriera di Arisa ha continuato a viaggiare a gonfie vele. Oltre alla vittoria del 2009, infatti, ha bissato a Sanremo nel 2014 con il brano “Controcorrente”. Dal 2020 è anche nel cast della fortunata trasmissione “Amici di Maria De Filippi”.

Negli ultimi mesi, si è anche cimentata come ballerina nella famosa trasmissione RAI, “Ballando con le stelle”. Al suo attivo anche alcuni film. Tra questi, il più famoso, nel 2017, “La verità, vi spiego, sull’amore”.

L’amore per le donne

Insomma, un’artista poliedrica, che non ha mai avuto paura di assumere posizioni controcorrente, proprio come il suo celebre brano. Già in passato hanno fatto discutere le sue affermazioni sul fatto di essersi sentita attratta da alcune donne. E questo nonostante abbia avuto delle relazioni eterosessuali.

In un Paese ancora un po’ indietro da questo punto di vista, le dichiarazioni di Arisa sul punto sono sempre considerate quasi sovversive. Ma lei parla della forma più alta di attrazione. Quella emotiva e platonica. Come una vera artista dovrebbe provare.

Per il resto, sotto qualsiasi forma, è sempre amore.