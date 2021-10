Barbara D’Urso: sapete quanto guadagna con la tv del dolore? La cifra è imbarazzante

Barbara D’Urso è la conduttrice televisiva più criticata di sempre, nonché la regina del gossip. Guadagnerebbe, secondo alcune fonti, più di quanto ci si aspetti. Vediamo a quanto ammonta il suo stipendio.

Maria Carmela D’Urso, in arte Barbara, nata a Napoli il 7 Maggio 1957, è una delle presentatrici e conduttrici italiane più amate e criticate allo stesso tempo.

Il suo debutto in televisione risale agli anni ’70 partecipando ad alcuni programmi dell’emergente Canale 5, all’epoca Telemilano 58.

Negli anni ’80 prende parte, in qualità di attrice, ad alcuni film proseguendo entrambe le attività, quella di attrice e quella di personaggio televisivo.

Potrebbe interessarti>>>Incidente per Barbara D’Urso: ustione di secondo grado – VIDEO

Nel decennio successivo aggiunge una nuova attività alla sua carriera, quella di giornalista, lavorando presso alcune delle riviste settimanali e mensili più importanti d’Italia.

Gli anni 2000 per la conduttrice furono decisivi, infatti proprio in quegli anni gli viene affidato il compito di presentare un nuovo programma esclusivo e mai visto prima, il Grande Fratello.

Nell’arco della sua carriera ha condotto diverse edizione del programma, prendendo la decisione di creare uno show tutto suo, come “Mattino cinque”, “Pomeriggio cinque” e molti altri programmi che l’hanno portata alla visibilità che possiede oggi.

Agli inizi di quest’anno però alcuni suoi programma vengono interrotti su decisione della D’Urso stessa, ma preservando il programma che l’ha resa famosa, “Pomeriggio cinque”, nella sua 14esima edizione in onda dal 6 Settembre scorso.

Dal 1976 al 1980, ha avuto una relazione con Memo Remigi, ed in seguito con Miguel Bosè.

Per 11 anni ha avuto una relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi, dalla quale ha avuto i suoi 2 figli, Giammauro ed Emanuele.

Nel 2002 però si risposa con il ballerino Michele Carfora dalla quale si separa solo 4 anni più tardi.

Lo stipendio mozzafiato della D’Urso

Barbara D’Urso non avendo mai dichiarato il suo reale stipendio, ha suscitato la curiosità di tutti i suoi spettatori e non solo.

La “regina del pomeriggio”, si presenta sempre con abiti vistosi e nuovi in ogni puntata di ogni suo programma televisivo, ma per permettersi un nuovo abito tutti i giorni, quanto guadagna la conduttrice ?

La risposta è semplice, basta fare un piccolo calcolo di tutti i programmi da lei presentati per ogni puntata, ed ecco lo spropositato stipendio percepito dalla D’Urso.

Sembrerebbe così facile, ma in realtà la conduttrice non ha lo stipendio che tutti noi ci aspettiamo, infatti durante l’anno di produzione dei suoi programmi percepisce “solo” 500mila euro all’anno.

Potrebbe interessarti>>>Avete mai visto la sorella di Barbara D’Urso? Sorelle diverse unite da un solo particolare

Per una conduttrice di livello come la D’Urso, non sono niente, ma in un’intervista radiofonica rivela che con il passare degli anni e tutti i programmi che ha presentato e condotto, il patrimonio personale di Barbara D’Urso ammonterebbe a circa 6 milioni di euro.

Ovviamente la notizia della conduttrice non è mai stata verificata, quindi al momento rimane solo una fondata teoria, chissà se più in là verremo a conoscenza del vero stipendio della D’Urso.