Eros Ramazzotti e Wanda Nara: nuovo flirt? | “Ci siamo scritti…”

Il cantante Eros Ramazzotti ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Wanda Nara, ultimamente al centro dei riflettori per la possibile separazione con Icardi.

La vicenda che vede coinvolti Mauro Icardi e Wanda Nara, tra ipotetici tradimenti, chat hot, separazioni e siparietti social, sta accendendo i riflettori del gossip sulla coppia di argentini sempre noti anche per le loro attività extra lavoro. E all’interno di questa situazione si sarebbe inserito anche Eros Ramazzotti; un nome a sorpresa che ha infiammato le fantasie del pubblico per un possibile flirt tra il cantante e la showgirl sudamericana.

A far esplodere la bomba sono stati alcuni media argentini che, parlando del matrimonio in crisi tra Wanda Nara e Icardi, hanno improvvisamente tirato in ballo l’artista italiano per alcuni messaggi che avrebbe inviato alla bella moglie del calciatore del PSG. Eros Ramazzotti, però, ha voluto dire la sua sulla vicenda rompendo il silenzio e rilasciando un’intervista a Oggi in cui spiega che i due sono amici da tantissimi anni, che l’argentina è una sua fan e che hanno anche frequentato la stessa palestra in passato.

Flirt Eros Ramazzotti e Wanda Nara, la verità del cantante italiano

Eros Ramazzotti ha smentito categoricamente tutte le voci su un possibile flirt tra i due, apparendo anche molto infastidito: “Ancora una volta mi trovo costretto a dover smentire alcune surreali voci che riguardano la mia sfera privata. Con la signora Wanda Nara ho un rapporto di conoscenza che dura da circa un decennio. Per un periodo abbiamo anche frequentato la stessa palestra a Milano, in zona San Siro”.

L’ex marito di Michelle Hunziker ha poi chiuso confermando il fatto di averle mandato dei messaggi ultimamente, ma solamente per esprimerle la sua vicinanza in questo momento complicato: “Lei era ed è una mia fan e tra noi c’è grande stima e rispetto. Mi sono sentito pertanto in dovere nei giorni scorsi di esprimerle privatamente la mia solidarietà in questo momento così doloroso e complesso della sua vita. Le insinuazioni che stanno circolando in rete e su alcune testate giornalistiche rispetto al mio rapporto con la signora Nara sono totalmente infondate oltre che indelicate e inopportune”.