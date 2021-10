La nuova fiamma di Sylvester Stallone: la foto sui social senza veli

Stallone è un personaggio iconico. E tutto ciò che riguarda la sua vita privata ha sempre suscitato grande interesse

Non si contano i personaggi iconici interpretati da Sylvester Stallone sul grande schermo. L’attore è tra i più amati di sempre. Tanto tra i più anziani, quanto tra le giovani generazioni. Un mito vero. Che sprizza muscoli e forza da tutti i pori.

Sylvester Stallone: la carriera

Per qualcuno sarà sempre Rocky. Per altri, invece, è Rambo. Oppure, per i più giovani, Barney Ross de “I Mercenari”. Ma per tutti è, indiscutibilmente un mito di Hollywood. Sylvester Stallone non ha mai nascosto la sua passione per le auto importanti. E’ un cult la sua corsa in auto sulle note di “No easy way out” in Rocky IV, dopo la morte dell’amico/rivale Apollo Creed.

Non solo le epopee di Rocky e Rambo. O, quella, più recente, de “I Mercenari”. Sylvester Stallone è uno degli attori più longevi e apprezzati del panorama hollywoodiano. A luglio compirà 75 anni, ma non molla di un centimetro. E da tempo è lanciato anche nella carriera da regista.

Soprannominato “Sly”, oltre alle tre saghe, alcuni suoi film cult sono “Cobra”, “Lo specialista”, “Sorvegliato speciale”, “Tango & Cash” e “Fuga per la vittoria”, dove recita al fianco di miti calcistici come Pelè. Il suo nome è presente tra le celebrità della nota Hollywood Walk of Fame di Los Angeles dal 14 giugno 1984.

La nuova “fiamma” di Sly

Stallone, dunque, è un personaggio iconico. E tutto ciò che riguarda la sua vita privata ha sempre suscitato grande interesse. Ricordiamo, per esempio, nel 2012 la morte del figlio Sage. Fortunatamente, spulciando sui social vediamo Sly felice e sorridente. Con la sua nuova “fiamma”.

Stallone ha acquistato una Chevrolet Corvette C8 Cabriolet blu. Il famoso attore si è trasferito dalla California alla Florida nella seconda metà dello scorso anno, così ha deciso che il modo migliore per inaugurare la sua nuova casa sarebbe stato con la presenza nel garage della sportiva americana.

La Corvette di Stallone è verniciata in Rapid Blue e presenta cerchi in alluminio a 5 razze Spectra Grey. Alimentata a benzina è spinta da un motore V8 aspirato da 6,2 litri che sviluppa 497 cavalli e una coppia massima di 630 Nm, associato ad un cambio automatico a otto rapporti. La Chevrolet Corvette può quindi raggiungere i 100 km/h in meno di 3,5 secondi e la sua velocità massima è di 312 km/h.