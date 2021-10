Muco e catarro cronici ? Ecco il “rimedio della nonna” per liberarsene definitivamente

Se soffrite di muco o catarro cronici, o semplicemente si vuole aiutare un amico con questo problema, esiste un rimedio della nonna che può risolvere tutti i vostri problemi. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Il muco è una particolare sostanza viscosa generata dalle ghiandole mucipare presenti in tutto il corpo umano.

Principalmente questa sostanza viene prodotta nelle mucose degli organi del corpo, ricca di enzimi antisettici, ovvero quella sostanza che impedisce o rallenta l’attacco di microbi che possono attaccare il nostro sistema immunitario o gli organi stessi.

La sostanza più semplicemente chiamata muco, oltre ad essere una secrezione del corpo umano, viene utilizzato in ambito medico per generare cure e difese per il corpo stesso, completamente naturale in quanto ricavato da questa sostanza.

Potrebbe interessarti>>>Una corsia invasa di “muco”: incidente disgustoso in autostrada – VIDEO

Il muco si può trovare e può formarsi in tutti i nostri apparati, e può attaccare ed infettare l’apparato respiratori, l’apparato digerente e l’apparato riproduttivo.

Nell’apparato respiratorio, il muco, ha 2 compiti, il primo di fermare e limitare l’ingresso di batteri e polveri sottili che possono attaccare il nostro sistema immunitario, mentre il secondo è quello di mantenere umide le mucose degli organi evitando così l’essiccazione dell’organo stesso.

Riguardo l’apparato digerente, il muco, viene utilizzato dal corpo per trasportare il cibo attraverso l’intestino, oltre che lubrificare ed ammorbidire le pareti dello stesso. E’ anche una protezione aggiuntiva per la mucosa gastrica dello stomaco, proteggendolo da acidi digestivi.

Mentre nell’apparato riproduttivo femminile il muco, è uno degli “ingredienti” principali per il concepimento e per la lubrificazione durante il rapporto sessuale, cambiando consistenza durante il periodo delle mestruazioni.

Per quello maschile invece è prodotto in grandi quantità costituendo una parte dello sperma.

Il rimedio infallibile per sbarazzarsi del muco

Il muco come abbiamo già detto, è essenziale se si vuole preservare la salute del proprio corpo, ma nel momento in cui si infetta può diventare un problema che spesso sottovalutiamo.

Durante un raffreddore, possono esserci vari livelli di infezione del muco, che può arrivare fino ai polmoni e creare così quell’insopportabile tosse grassa, riempiendo i polmoni di catarro.

La prolungata giacenza del catarro o muco infetto, all’interno dei polmoni può provocare a lungo andare gravi problemi, come insufficienza respiratoria o infezione dei polmoni stessi.

C’è però un semplice ed infallibile “rimedio della nonna” che può alleviare e piano piano eliminare completamente il catarro o il muco accumulato nelle vie respiratorie.

Il rimedio sarebbe completamente naturale e di facile realizzazione, in quanto sono tutti ingredienti presenti in casa.

Un cucchiaio di miele e 2 cucchiai di succo di limone, mescolati tra di loro, da ingerire 3 volte al giorno, aiutando la reazione guaritrice ingerendo anche 3 pezzetti di radice di zenzero, l’antistaminico naturale più usato al mondo.

Aggiungendo un pizzico di aceto di mele, la forza decongestionante sarà maggiore, e quindi i tempi di cura saranno più brevi del 60%.

Potrebbe interessarti>>>Turista romano scompare, la sorella: “Ha bisogno delle medicine”

A quanto pare secondo gli studiosi non serve assumere medicinali, ma ci si può curare tranquillamente in modo naturale, abituando anche il corpo all’assenza di medicine, rendendolo più forte ed impenetrabile di prima.