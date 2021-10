Sapevate che una singola moneta può raggiungere un valore inestimabile?

Un nuovo esemplare unico e dal valore altissimo, esce allo scoperto suscitando l’attenzione di tutti collezionisti a caccia di tesori. In vendita sul web troverà il suo nuovo padrone ?

Come ben sappiamo tutte le persone, chi più chi meno, hanno una passione, che sia per le auto, per i giocattoli o semplicemente per reperti storici o unici nel loro genere.

Con il passare degli anni, sull’argomento, si sono creati veri e propri gruppi di ricerca per quell’unico “pezzo mancante” che potrebbe coronare la propria collezione.

I collezionisti la maggior parte delle volte, sono disposti anche a sborsare fior di quattrini per aggiudicarsi un singolo articolo, in quanto dopo un attento ed approfondito studio, potrebbe valere più di quanti si immagina.

Oggi la procedura di ricerca è stata velocizzata grazie all’avvento di internet, dove qualsiasi utente può cercare, acquistare e vendere tutto quello che vuole.

L’avvento di internet per molti antiquari è stata una salvezza ed un modo per acquistare visibilità, mentre per altri è stata la rovina vista la numerosa quantità di oggetti rari che circola sul web.

Il nuovo esemplare unico

A volte sul web purtroppo, troviamo anche persone malintenzionate che provano a derubare l’utente, in quanto vengono pubblicati falsi articoli di vendita facendo cadere l’ignaro compratore nella trappola del truffatore.

Ultimamente si parla molto di queste monete uniche dal valore inestimabile, tanto da suscitare l’attenzione non solo dei collezionisti ma anche di alcune persone in difficoltà economica in cerca di una soluzione.

Magari il fortunato possessore della moneta potrebbe essere tra di voi.

Viste le numerose monete in vendita su Ebay, uno dei siti di e-commerce più conosciuto al mondo, ha attirato particolarmente la nostra attenzione questa speciale moneta, che presenta sulla sua superficie qualche imperfezione.

La moneta in questione è una moneta prodotta nel 2002, del valore di 1 euro, che grazie alle sue imperfezioni acquista un valore di vendita di circa 68mila euro.

A donare questo immenso valore alla moneta sarebbe la mancanza della data di produzione, rendendola unica nel suo genere, avendo in questo caso un errore di conio chiamato “Parti mancanti o aggiunte”.

L’immagine raffigurata sulla faccia della moneta è la più comune, l’Uomo Vitruviano, il disegno di Leonardo Da Vinci più famoso di sempre.

Sicuramente ognuno di voi, dopo aver letto questo contenuto, inizierà a cercare il valore di ogni singola moneta che si trova in tasca, sperando nella fortuna di avere una moneta unica dal valore inestimabile.