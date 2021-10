Sonia di Super 3 ve la ricordate? Ha cresciuto molte generazioni.. oggi che fine ha fatto?

Sicuramente tutti noi ricordiamo Sonia di Super 3, ma che fine ha fatto dopo la chiusura del canale TV ? Ha cambiato completamente la sua vita, vediamo che cosa fa oggi per vivere.

Nel 1977 viene lanciato su tutti gli schermi italiani un canale di intrattenimento per i bambini ed i ragazzi, che passò alla storia come uno dei canali più seguiti e popolari di quel periodo.

Precedentemente chiamato Tele Roma Europa, nel 1995 cambia denominazione acquisendo il nome che tutt’oggi, tutti noi ricordiamo, Super 3.

Dopo 36 anni di attività e formazione di tutti bambini che guardavano il programma, nel 2013 a causa di una inaspettata ed irreversibile crisi economica, dovette chiudere i battenti lasciando i bambini dell’epoca senza quei cartoni animati con cui sono cresciute 3 generazioni.

Tutti i programmi trasmessi dal canale più amato di sempre, erano presentati ed interpretati da Sonia e Birillo, il simpatico robot parlante icona del canale.

Sonia Ceriola originaria di Roma, ha presentato ed interpretato il personaggio che tutti noi bambini amavamo, ma nel momento in cui siamo venuti a conoscenza del fallimento della trasmissione, è come se un pezzo della nostra infanzia veniva preso e gettato via.

Che fine ha fatto Sonia Ceriola

Sonia Ceriola definita la “mamma televisiva”, dopo 24 anni di servizio ha dovuto dire addio alla sua trasmissione preferita, ma soprattuto il suo angolo di celebrità con “La posta di Sonia”.

In una recente intervista Sonia, ha dichiarato che nello svolgimento della trasmissione non c’era nulla di programmato, ogni scelta, cartone o stacco simpatico con il robot Birillo, era tutto frutto della sua spontaneità, abilità che gli ha permesso di condurre ed avere il controllo del programma, per 24 lunghi anni.

I suoi spettatori sono ormai cresciuti, ma ricordano come se fosse ieri la “canzone della buonanotte” cantata da Sonia Ceriola in persona.

Il rimpianto più grande per i suoi fans, sarà la mancanza di un canale ed una “mamma televisiva” così affettuosa ed intelligente, per i loro figli obbligandoli a crescere con cartoni animati odierni.

Dopo l’addio a Super 3, Sonia si è trovata disoccupata e senza nessuno stimolo, e si è dovuto reinventare per andare avanti.

Niente più televisione e niente più ruolo da conduttrice, oggi l’unica cosa che conduce è la sua nuova e motivante attività.

La “mamma televisiva” lavora in una tabaccheria a Latina, raccontando nella recente intervista che ogni volta che qualcuno entra nel bar e la riconosce per lei è una vittoria sotto tutti i punti di vista.

Sonia Ceriola con il passare degli anni non è cambiata di una virgola, infatti si distingue per la sua folta chioma riccia e per gli occhiali da buona lettrice, proprio come quando leggeva le lettere e i disegni che gli mandavamo i bambini.