Benedetta Rossi: ecco cosa faceva prima di diventare la più famosa food blogger

Benedetta Rossi, la food blogger più amata d’Italia, non ha cominciato la sua carriera in cucina. Ma sempre insieme al marito è riuscita a fare tanta “strada in casa”

Benedetta Rossi nasce nel 1972 a Porto San Giorgio nelle Marche. Tutti la conoscono grazie al suo blog “Fatto in casa da Benedetta” ed al canale YouTube dove spiega ricette tradizionali step by step. Al momento Benedetta fa concorrenza alla Ferragni per numero di followers.

La sua passione per la cucina della tradizione le è stata trasmessa dalla mamma e dalla nonna. La sua popolarità ha raggiunto un tale livello che Benedetta si è spostata da YouTube a canali nazionali come Food Network e Real Time.

Una donna, non uno chef

Benedetta non si fa chiamare chef, in quanto non ha fatto studi in questo senso, ma non è di certo una sprovveduta. È laureata in biologia ed ha affermato che gli anni di studio le sono molto serviti in quanto le hanno dato il metodo e l’organizzazione, che in cucina sono fondamentali.

Per lei è la sua vita come persona, come donna, ad avere il primo posto, non il suo apparire.

Benedetta è sposata con Marco Gentili che si occupa attivamente della gestione del marketing e delle attività della moglie.

I due non hanno figli, ma erano molto affezionati al loro cane, Nuvola, un trovatello che era con loro da 17 anni. Il cane è morto a dicembre del 2020 ed il dolore per i due è stato profondo, ma hanno deciso di regalare il loro affetto ad un altro cane, che hanno chiamato Cloud (evviva la fantasia).

Il lavoro, ultimamente, aveva assorbito quasi completamente la food blogger, la quale per stare più con suo marito e per riprendersi dalla morte del cane, si era concessa un periodo di stacco da tutto.

Non le sono neanche mancati gli attacchi da parte di haters sui social. Un vero proprio body shaming messo in atto da fan della rivale Benedetta Parodi, ma la Rossi è venuta fuori anche da questo.

Benedetta però non ha iniziato la sua carriera di imprenditrice in cucina, bensì da un’altra stanza importantissima della casa, il bagno, con il marito infatti produceva saponi biologici nel suo agriturismo. In rete è ancora possibile trovare le sue ricette per il sapone all’olio d’oliva e al miele.