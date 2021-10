Gianni Sperti: avete idea di quanto guadagna l’opinionista di Uomini e Donne?

Se dovessero istituire l’albo degli opinionisti professionisti, di sicuro Gianni Sperti avrebbe una delle prime tessere. E di certo non avrebbe problemi a pagare la quota associativa.

Gianni Sperti nasce a Manduria, in provincia di Taranto, nel 1973 inizia a studiare danza sin da piccolo.

E proprio come danzatore che, grazie ad un provino, arriva nei programmi delle allora reti Fininvest.

Lo ritroviamo infatti a far parte dei corpi di ballo di numerosi show come: Buona Domenica, La sai l’ultima, Ballo amore e fantasia. Durante uno di questi show conosce Paola Barale, con cui si sposa nel 1998 per poi divorziare nel 2002.

Partecipa (ovviamente) anche ad un reality, nella fattispecie La Talpa, che vincerà.

Uomini e Donne del suo successo (donne in primis)

Ma è l’incontro con Maria De Filippi che cambia la sua vita professionale. E’ lei che lo trasforma da ballerino, categoria in disuso negli show televisivi, a meno di non essere Bolle, ad opinionista affermato ed osannato. Nel dating show della De Filippi, Sperti è corroborato da un altro personaggio di alto profilo, Tina Cipollari .

Grazie alla TV ed alla stabilità economica raggiunta, Gianni ha coronato il suo sogno, prontamente comunicato via social, diplomarsi e laurearsi (anche se in un’Università telematica). Da ragazzo infatti non aveva avuto modo di completare gli studi, dando un piccolo dolore ai suoi genitori, ai quali ha dedicato il tanto agognato “pezzo di carta”.

Se la laurea rappresenta al momento per il bel Gianni un momento di crescita personale e non un modo di lavorare, la stabilità economica di cui sopra la deve al programma che l’ha reso famoso.

Ma a quanto ammonta il compenso di un opinionista? Quanto si viene pagati per dire ciò che passa per la testa? Fonti attendibili parlano di qualcosa intorno ai 1000/2000 euro a puntata, per un totale mensile di che rientra tra gli 8000 e i 16000 mila euro per aprire la bocca e dare fiato.

Abbiamo tutti da imparare dalle sue scelte.