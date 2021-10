Ivana Trump, una vita sconvolta da sofferenze e drammi: l’ultimo è insopportabile

Noi la conosciamo come Ivana Trump. In realtà si chiama Ivana Marie Zelníčková. Ex modella nata nell’allora Cecoslovacchia

E’ il momento del dolore per Ivana Trump. Una vita certamente al massimo, fatta di ricchezza, successo e lusso. Ma anche con dispiaceri e dolori. E la fine del matrimonio con Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, non è la delusione maggiore della sua vita.

Chi è Ivana Trump

Noi la conosciamo come Ivana Trump. In realtà si chiama Ivana Marie Zelníčková. Ex modella nata nell’allora Cecoslovacchia, negli anni diventata imprenditrice e personaggio televisivo. Ovviamente gran parte della sua notorietà è dovuta al suo matrimonio con il magnate dell’edilizia Donald Trump, 45º Presidente degli Stati Uniti d’America. Con Donald Trump è stata sposata dal 1977 al 1992 e i due hanno avuto tre figli, Donald jr., Ivanka ed Eric.

Donald e Ivana Trump divennero figure protagoniste della società newyorkese degli anni ’80. Lavorarono a diversi grandi progetti, tra cui il restauro del Grand Hyatt Hotel a New York, la costruzione del Trump Taj Mahal ad Atlantic City, New Jersey, e della Trump Tower sulla Quinta Strada a Manhattan.

Poi il divorzio per l’infedeltà di Donald e una serie di controversie, anche legate agli affari di famiglia. Attualmente Ivana è coinvolta in una battaglia legale con l’ex marito per la possibilità di continuare a sfruttare il cognome Trump per le proprie attività.

Dopo Donald, Ivana Trump si è risposata altre due volte: nel 1995, con l’imprenditore italoamericano Riccardo Mazzucchelli e, dopo il divorzio da quest’ultimo, avvenuto nel 1997, dal 2008 con un altro italiano, Rossano Rubicondi, dal quale infine ha richiesto la separazione.

La morte dell’ex marito

L’ultima relazione nota è proprio quella con Rubicondi. Un matrimonio da 3 milioni di dollari, con 400 invitati. Ospitato dall’ex marito Donald Trump nella sua tenuta di Mar-a-Lago. Ma adesso è il momento del dolore, per Ivana Trump.

Rossano Rubicondi, infatti, è morto all’età di 49 anni. Ancora da chiarire i motivi della prematura scomparsa dell’ex modello.

Con Ivana, Rubicondi condivideva anche la partecipazione ai reality. Se Ivana ne aveva condotti alcuni negli USA e partecipato al “Big Brother”, Rossano, nel 2008, proprio l’anno del matrimonio con l’ex moglie di Donald Trump, partecipò all’Isola dei Famosi, all’epoca trasmesso da Raidue e condotto da Simona Ventura. L’eliminazione nel corso dell’ottava puntata. La partecipazione all’Isola segnò l’inizio di una parentesi tra tv e cinema, con la partecipazione al film “Natale a Beverly Hills”.