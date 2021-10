L’auto “per soli adulti”: tra genio ed erotismo, la trovata di Lapo Elkann

Discusso, contestato, al centro di polemiche e scandali. Ma, di certo, innovativo con il suo modo estroso di fare. Anche oggi fa parlare di sé

Proprio recentemente, il fulmine a ciel sereno. E’ di pochi giorni fa la notizia: Lapo Elkann ha detto addio a Garage Italia. Proprio quell’atelier che ha fondato e contribuito a far crescere. Non solo grazie alla sua indiscussa influenza e visibilità. Ma anche grazie alle sue idee. Sembrava un binomio inscindibile, ma si sa, Lapo ci ha abituato ai colpi di testa, ed oggi, dopo il matrimonio a sorpresa cambia idea e “divorzia” definitivamente dalla sua azienda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lapo Elkann, da vittima a carnefice: si toglie parecchi sassolini dalle scarpe

L’estro di Lapo Elkann

Il nipote di Gianni Agnelli fondò Garage Italia nel 2014. Fin da subito è diventato un punto di riferimento, non solo per Milano, ma anche per l’intero Paese. Negli anni, Garage Italia ha dato vita a molte creazioni particolari. Dalla 500 Spiaggina, passando alla Pagani Huavra Lampo. E poi, la Panda Integral-e, la 500 Jolly Icon-e. Protagonista anche l’Alfa Romeo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lapo Elkan a cuore aperto. Il momento più buio: Ecco cosa mi ha portato alla cocaina

E’ noto per le sue provocazioni. Per i suoi eccessi. Per i suoi scivoloni. Ma questa volta Lapo Elkann si è proprio superato. Il rampollo di casa Agnelli poco prima di lasciare Garage Italia ha infatti ideato un’autovettura “vietata ai minori di 18 anni”.

La Kar-masutra

Il modello di partenza è la storica Fiat 500. Ma sulla carrozzeria sono riprodotte illustrazioni tratte dal Kamasutra, la nota enciclopedia del sesso indiana e giapponese. Il nome viene da sé: Kar-masutra. Il libro è probabilmente l’opera più nota sull’amore e sulla sessualità. Consta di 36 capitoli, organizzati in sette libri e 64 parti, ognuna delle quali scritta da un esperto nel rispettivo campo. Contiene un totale di 64 posizioni sessuali anche rappresentate.

E alcune delle posizioni saranno proprio raffigurate sulla Kar-masutra fuoriuscita dalla mente di Lapo. E’ stato lui stesso a presentare, tramite i social, il veicolo, che sicuramente farà discutere. Le raffigurazioni non riguarderanno solo la carrozzeria. Ma la sessualità e la passione domineranno anche gli interni. Il colore predominante, infatti, sarà il rosso. Il colore “hot” per eccellenza. Sul vetro posteriore della vettura è inoltre apposta la scritta “Adults only”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Parla il trans Patrizia: Vi racconto le notti con Lapo

Non si tratta dell’unica scritta sul tema. Campeggiano infatti gli slogan scelti: “Amore e sesso non sono un peccato” e “Italians do it better”. C’è chi considera la creazione una trovata innovativa e geniale. Chi, invece, sostiene che tutto sia assolutamente kitsch. E, per di più considera la Kar-masutra impossibile da utilizzare nella vita di tutti giorni.

Ma c’è qualcosa che può correre in soccorso dei più puritani e pudichi. Forse. Le scene scelte da Lapo sono censurate con dei rettangoli neri dal gusto retrò. Il decoro e il buoncostume sono salvi, penserà qualcuno. In parte. La vernice dei rettangoli che segnano la censura è infatti termocromica. Più sale la temperatura, insomma, più quelle bande nere che coprono le “vergogne” si dissolvono e scompaiono.