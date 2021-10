La lettera di Icardi a Wanda Nara: “Ora vuoi un altro calciatore…”

Svelato il contenuto della lettera che Mauro Icardi ha scritto a Wanda Nara come ultima mossa per sventare il divorzio.

Dopo circa due settimane di storie Instagram, accuse di tradimento, voci su ipotetici patti di coppia e voli Parigi-Milano, si è conclusa la telenovela Mauro Icardi-Wanda Nara. Il tutto era cominciato con una furiosa Wanda che, scoperti alcuni scheletri nell’armadio del calciatore con la bella China Suarez, era andata su tutte le furie millantando il divorzio dall’attaccante del PSG e cancellando dai social tutte le tracce del marito. Sono susseguite una serie di scuse pubbliche da parte di Icardi, ma le dichiarazioni dell'”amante” non lasciavano presagire nulla di buono per l’ex Inter.

Tutto sembrava ormai andare verso il divorzio tra i due, prima che Wanda Nara ritrovasse la parola su Instagram spiegando che le carte erano ormai firmate ma una lettera di Mauro l’aveva fatta tornare sui suoi passi. E la trasmissione argentina Los Angeles de la Manana ha rivelato il contenuto del messaggio Whatsapp che ha fatto sciogliere la bella argentina: “Ancora una volta ti ho dimostrato le cose che ti avevo detto, non ti ho mai mentito, non ho mai inventato niente, ho solo fatto un errore da stronzo. Lì ci sono le firme su tutto quello che otto anni fa erano i nostri sogni. Abbiamo raggiunto tutto quello che ci eravamo prefissati di fare. Spero che tu possa beneficiarne, io sarò tranquillo perché so che per il resto della mia vita non avrò niente da rimproverarmi”. Comincia così la lettera di Icardi all’amata Wanda.

Icardi-Wanda Nara, la lettera che ha sventato il divorzio

Icardi si prende le colpe, ma non si tira indietro quando c’è da tirare le orecchie alla moglie per la scelta che sta prendendo: “Stai sbagliando molto e non te ne rendi conto. L’unica cosa che vuoi è divorziare. Io ho accettato, anche se nel profondo della mia anima è la cosa peggiore che mi possa capitare. Ma spero che tu ne benefici. Non sono una persona di m…, sono una persona buona e mi sono dedicato completamente a te dal giorno in cui abbiamo iniziato la nostra storia. Sono un grande padre, do la mia vita per le mie figlie e questo mi rende orgoglioso. Sono un grande patrigno che dal primo minuto ha dato la vita per rendere felici i bambini. Non c’è bisogno che qualcuno mi dica tutto questo, basta che lo sappia io”.

Una lettera di scuse e amore che però sarebbe sfociata anche in qualche accusa da parte di Icardi a Wanda: “Non posso continuare a sopportare i tuoi maltrattamenti, il tuo ignorarmi. Come fai? Non sono una m…, non me lo merito. Adesso vuoi scriverti con altri, vuoi un altro calciatore. Spero che sia l’uno per cento di come sono stato io con te. Hai rovinato tutto per una chiacchierata di m… che non significava nulla per me. Una chat di cui non fai altro che inviare i dettagli alla stampa. Non me lo sarei mai aspettato, ma sono realista e so che le persone cambiano”.

Icardi-Wanda Nara, la fine della lettera di Mauro

Icardi chiude poi la lettera ringraziando Wanda per tutto quello che hanno vissuto insieme: “Grazie per tutto quello che siamo stati, grazie per le due figlie che mi hai dato, per avermi reso felice, per aver lottato e per tutto quello che hai fatto. Grazie per avermi dato il supporto di cui ho sempre avuto bisogno, mi dispiace aver perso tutto a causa di un errore. Spero che tu sia felice, e se non è al mio fianco, che tu trovi dove esserlo”.