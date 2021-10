Loretta Goggi e il rapporto con l’Alzheimer: “Questa malattia mi ha portato via…”

Conduttrice e cantante. Si batte, anche come testimonial, contro un grave male, che la sta annullando anche psicologicamente

Cantante, attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva, showgirl, imitatrice e scrittrice italiana. Loretta Goggi è uno dei volti più conosciuti della televisione italiana. Oggi però si batte, anche come testimonial, contro un grave male, che la sta annullando anche psicologicamente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Loretta Goggi, insulti e offese dopo l’esibizione, non regge e abbandona: ..prendo le distanze.

Loretta Goggi: il successo

Oggi 71enne, sono lontani gli anni dei grandi successi. Ha riscosso il suo maggiore successo discografico con “Maledetta primavera” che, ancora oggi, a distanza di diversi lustri, è molto conosciuta anche dai più giovani.

Non tutti sanno, però, che Loretta Goggi detiene anche alcuni record. E’ stata la prima donna a condurre il Festival di Sanremo nel 1986 e la prima a condurre un quiz, il “Loretta Goggi in quiz”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chi è Loretta Goggi, storia di un’attrice poliedrica

Considerata un’icona gay, è sempre stata vicina a Marco Pannella e simpatizzante del Partito Radicale. È stata a lungo compagna del ballerino Gianni Brezza, conosciuto alla fine degli anni settanta e sposato nel 2008, dopo quasi trenta anni di relazione, durata fino alla morte di lui nel 2011.

La malattia

Questi ultimi anni, però, sono stati caratterizzati da altra sofferenza per Loretta Goggi. La conduttrice e cantante, infatti, si dedica ad assistere la propria famiglia, gravemente colpita dal morbo dell’Alzheimer. Si tratta della forma più comune di demenza, un termine generale che si riferisce alla perdita di memoria e di altre abilità intellettuali talmente grave da interferire con la vita quotidiana. Il morbo di Alzheimer rappresenta il 50-80% dei casi di demenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Loretta Goggi, la malattia che ha colpito la sua famiglia

Negli ultimi anni ha colpito il 4% degli over 65enni. Qualcosa che provoca quasi più sofferenza in chi assiste, che non nei malati. Sofferenza che Loretta Goggi e i suoi familiari conoscono bene, purtroppo: “Questa malattia mi ha portato via una cara cugina un anno fa e mia mamma soffriva di demenza senile” ha dichiarato in un’intervista. Loretta Goggi è anche testimonial della lotta contro questa terribile malattia.