Tirerebbe aria di crisi tra Fedez e Chiara Ferragni, la coppia d’oro italiana che spopola sui social.

Quella formata da Fedez e Chiara Ferragni è certamente la coppia più vista d’Italia e non solo. La loro vita, così come la loro relazione, è costantemente sotto l’occhio attento dei follower che invadano i loro profili social da milioni e milioni di utenti. I due certamente non disdegnano il rapporto con i seguaci, essendo i primi a condividere ogni aspettato della loro quotidianità; ma tutta questa notorietà starebbe creando dei problemi di coppia ai due ricchi milanesi. Secondo quanto rivelato da Dagospia, infatti, Fedez e Chiara Ferragni starebbero vivendo un periodo di crisi.

E non solo a causa dei problemi di salute della figlia Vittoria, che ha contratto un virus respiratorio che l’ha costretta al ricovero in ospedale e che ha tenuto in grande apprensione i due; tanto da portare la nota influencer a cancellare diversi impegni di lavoro, come ad esempio la presentazione dell’ultimo libro scritto dalla madre Marina Di Guardo. Ora la piccola nata lo scorso marzo sta bene ed è tornata a casa e per la coppia sarebbe arrivato il momento di affrontare la loro crisi.

Fedez e Chiara Ferragni in crisi: il motivo è la gelosia

Tra la coppia più famosa del web tirerebbe aria di crisi e il motivo sarebbe proprio da rimandare ai social da loro tanto utilizzati. Fedez e Chiara Ferragni, infatti, starebbero vivendo momenti di tensione a causa di una forte gelosia da ambo i lati. Tra like e messaggi in direct su Instagram, i due sarebbero spesso ai ferri corti.

Tra qualche mi piace di troppo e alcune chat “pericolose” ecco scoppiare la bomba tra il rapper e l’imprenditrice digitale. Una gelosia dovuta, quindi, proprio alla loro forte esposizione mediatica. Per i momenti i due non confermano e neppure smentiscono i rumors sulla crisi, ma qualche problema sarebbe nell’aria.