Quanto hanno incassato gli eredi di Maradona? Solo con la vendita delle auto, la cifra è stellare

Nella sua vita di eccessi che, probabilmente, gli sono costati caro, Maradona ha speso anche tanti, tantissimi, soldi in autovetture

E’ stato il calcio. Ha vissuto da rockstar. E anche la sua morte, come quella di tutte le rockstar, è ancora avvolta da misteri e polemiche. La morte circa un anno fa, il 25 novembre 2020. Mentre il 30 ottobre, Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 61 anni.

Diego, il mito

Diego Armando Maradona ha incantato chiunque abbia mai visto una sua partita. Riusciva a vincere le partite da solo. Lo ha fatto con il Barcellona, con il Napoli e con la nazionale dell’Argentina. Nella sua vita di eccessi che, probabilmente, gli sono costati caro. Ha avuto guai con la giustizia. E sperperato una quantità incalcolabile di denaro.

A lui si devono alcuni dei gol più iconici della storia del calcio. Da centrocampo. Saltando mezza squadra. Perfino di mano. Un genio indiscusso.

Maradona ha speso anche tanti, tantissimi, soldi in auto vetture. Maradona possedeva un’affascinante collezione di auto esotiche che includeva la sua prima Porsche 924, un’iconica Ferrari Testarossa nera, una BMW i8 e una Rolls-Royce Ghost. La Porsche 924, costruita in Germania nel 1979, fu trasferita in Argentina su specifica richiesta dell’allora 19enne calciatore. Nel 2010, questa vettura con un motore da 125 CV e un chilometraggio di 64.374 km è stata messa sul mercato con un prezzo di $ 500.000. L’equivalente nella nostra moneta è presto fatto: 422.175,00 euro.

Ma non finisce qui, perché Maradona acquistò una Testarossa nera nel 1987, quando il rosso era l’unico colore disponibile per le Ferrari. Il calciatore è diventato il terzo cliente Ferrari (dopo Silvester Stallone e Michel Jackson) a parcheggiare una Testarossa nera nel suo garage. La BMW i8 è stata uno degli ultimi acquisti di Maradona. Il calciatore ha acquistato l’i8 mentre allenava negli Emirati Arabi Uniti. Parliamo di un’auto da circa 150mila euro con una potenza di 374CV e che può toccare i 250 chilometri orari.

L’eredità di Diego

Infine, la Rolls-Royce Ghost, una delle auto che Maradona ha usato di frequente negli ultimi anni. Un’auto da circa 320mila euro che, secondo quanto riferito, è inclusa nella sua eredità che si stima sia enorme.

Il 10 per eccellenza non ha lasciato solo tutti noi appassionati, ma anche una grande famiglia. Ben 11 i figli, infatti, del Pibe de Oro, di cui solo 5 sono quelli riconosciuti da Maradona, mentre gli altri 6 bramano i suoi soldi.

I 5, però, non sono stati da meno, e solo da poco hanno raggiunto un accordo. Al termine, peraltro, di una querela giudiziaria, in cui è stato un tribunale a stabilire tutto. Difatti, si spartiranno i proventi di un’asta online accessibile via streaming in tutto il mondo. Tuttavia, non è finita qui, visto che poi ci sono i soldi per quanto riguarda i vari diritti a varie società da parte di Maradona, e qui si prospetta una bella battaglia.

Un patrimonio da circa 500 milioni di dollari. Anche se, tra beni, proprietà e diritti d’immagine, la cifra potrebbe essere ben più alta. Quasi incalcolabile. Come il talento di Diego.