Sabrina Salerno: a 53 anni, fa sfigurare l’italiana per eccellenza – Foto

Il suo profilo Instagram è seguitissimo. Lì, Sabrina Salerno si mostra in tutto il suo splendore di 53enne, con forme da urlo

“Profondamente italiana”. Si definisce così, Sabrina Salerno. Sì, lei è proprio una bellezza italiana. Con le sue forme prorompenti, continua a migliorare con l’età. Tra i suoi followers su Instagram (oltre un milione), non solo italiani. Ma persone (e molti uomini, ovviamente), da tutto il mondo. La ammirano. Questa volta con un’altra bellezza italiana.

Sabrina Salerno: la carriera

Grande icona degli anni ’80. Scoperta dal dj e talent scout, Claudio Cecchetto. In quegli anni sbanca come cantante di genere Italo disco, suscitando interesse anche per le sue misure da pin-up, ed ottenendo un grande successo in tutta Europa. Tra i suoi album, ricordiamo “Sabrina”, “Super Sabrina” e “Over The Pop”. Ma ancor più conosciuti i singoli “Sexy Girl” e “Boys (Summertime Love)”.

Non solo musica. Le sue forme e la sua avvenenza la portano anche al cinema, in diverse commedie del periodo. Due anni fa, il ritorno sul grande schermo con “Modalità aereo” di Fausto Brizzi.

Il suo successo si dipana tra gli anni ’80 e ’90. Poi un piccolo appannamento della carriera nel primo decennio degli anni 2000. Ma nell’ultimo periodo è ritornata assolutamente in auge, anche grazie al suo profilo Instagram, che è seguitissimo. Lì, Sabrina Salerno si mostra in tutto il suo splendore di 53enne, con forme da urlo.

Il mito Ferrari

Proprio sul seguitissimo profilo Instagram, Sabrina Salerno fa vedere molto di sé e attimi di vita personale. Interessante anche la passione per le auto. E che auto! Sabrina sembra molto affascinata dalle Ferrari. Ecco che si dice “Profondamente italiana”.

Negli ultimi mesi, l’abbiamo vista su una Ferrari 208 GTS Turbo e poi su una Ferrari 360 F1 Spider, auto tecnologicamente avanzata rispetto alla sua antenata. Monta un potente motore V8 da 3,6 litri che fornisce all’auto ben 400 cavalli di purosangue italiani, che spinge l’auto da 0 a 100 in soli 4,6 secondi ed una velocità massima di 290 km/h, con un listino prezzi ad oggi di circa 80.000 euro per un usato in buone condizioni.

Insomma, Sabrina Salerno e Ferrari sono due eccellenze italiane. E, del resto, come è possibile non amarle?