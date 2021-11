Checco Zalone “comico ignorante”? Vi sbagliate di grosso | Non immaginate che titolo di studio ha

Lo pseudonimo Checco Zalone, in dialetto pugliese, ricorda l’espressione “che cozzalone!”, in barese “che tamarro!”

Uno dei comici più apprezzati del panorama italiano. Con la sua comicità ironizza su vizi (tanti) e virtù (un po’ di meno) degli italiani. Checco Zalone dimostra una intelligenza e un acume che vanno oltre quelli di un comico standard. Forse anche per questo particolare che vi sveliamo…

Checco Zalone: la carriera

Pugliese, il suo vero nome è Luca Pasquale Medici. La sua arte di far ridere, è spesso “bollata” come demenziale. Tutt’altro, fin dal palco di Zelig, Checco Zalone è riuscito a fare una satira intelligente, sulla politica e, in generale, sul modo di essere italiani. Nell’estate del 2006, prima dell’inizio del Mondiale di Germania che sarà poi vinto dall’Italia, dedica alla Nazionale italiana di calcio la canzone “Siamo una squadra fortissimi”.

Ha realizzato cinque film: Cado dalle nubi (2009), Che bella giornata (2011), Sole a catinelle (2013), Quo vado? (2016) e Tolo tolo (2020). I suoi 5 film hanno incassato complessivamente 220 milioni di euro e 4 di questi compaiono nella lista dei 10 film con maggiori incassi in Italia.

Il dottor Checco Zalone

Lo pseudonimo Checco Zalone, in dialetto barese, ricorda l’espressione “che cozzalone!”, il cui equivalente e ben più noto significato, tratto dall’espressione barese significherebbe: “che tamarro!”. Un altro elemento di autoironia. Dato che Luca Pasquale Medici è tutt’altro che uno sprovveduto.

Consegue il diploma presso il liceo scientifico Sante Simone di Conversano, in seguito si iscrive presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dove si laurea in giurisprudenza. E pensare che voleva e doveva fare il poliziotto. Ma non supererà l’esame.

Poi, quando ormai la sua strada sembrava quella dell’avvocatura, la chiamata per il primo ruolo nel mondo dello spettacolo e della comicità. Oggi, a distanza di anni, possono essere tutti felici. Lui, per l’enorme successo riscosso. E noi, perché abbiamo sulla piazza un comico di primissimo livello.