Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto, MilionDay e Simbolotto di Martedì 2 Novembre 2021

Siamo tornati per la prima estrazione del mese di Novembre con tantissime novità, come il gioco del Simbolotto che per tutto il mese sarà abbinato alla ruota estrazionale di Torino.

Come da ormai 138 concorsi, il numero 16 si posiziona al primo posto della classifica dei numeri ritardatari, assente sulla ruota di Venezia, chissà se la prima estrazione del mese lo farà uscire allo scoperto.

Oltre 740mila sono le schedine vincenti nella scorso concorso del SuperEnalotto, per un totale vinto di quasi 4,9 milioni di euro, portando il montepremi finale ad oltre 103 milioni di euro.

Il gioco del Lotto di Martedì 2 Novembre 2021

I 55 numeri estratti per l’estrazione del Lotto di Martedì 2 Novembre:

Bari 15 – 48 – 86 – 35 – 58.

Cagliari 7 – 47 – 16 – 14 – 69.

Firenze 78 – 45 – 58 – 11 – 64.

Genova 61 – 89 – 31 – 32 – 74.

Milano 11 – 72 – 77 – 29 – 57.

Napoli 84 – 85 – 7 – 34 – 77.

Palermo 10 – 77 – 75 – 43 – 86.

Roma 33 – 48 – 4 – 55 – 5.

Torino 16 – 35 – 56 – 34 – 75.

Venezia 42 – 62 – 40 – 6 – 85.

Nazionale 69 – 81 – 74 – 23 – 59.

Il gioco del SuperEnalotto di Martedì 2 Novembre 2021

La combinazione vincente per il concorso del SuperEnalotto di Martedì 2 Novembre:

22 – 27 – 51 – 55 – 77 – 86.

Numero Jolly: 33;

Numero SuperStar: 42.

Il concorso del MilionDay di Martedì 2 Novembre 2021

La combinazione di 5 numeri vincenti estratti per il gioco del MilionDay di Martedì 2 Novembre:

4 – 15 – 21 – 22 – 52.

Il gioco del 10eLotto di Martedì 2 Novembre 2021

La combinazione di 20 numeri estratti per il gioco del 10eLotto di Martedì 2 Novembre:

7 – 10 – 11 – 15 – 16 – 33 – 35 – 42 – 45 – 47 – 48 – 61 – 62 – 72 – 77 – 78 – 84 – 85 – 86 – 89.

Numero Oro: 15;

Numero Doppio Oro: 15 – 48.

Il concorso del Simbolotto di Martedì 2 Novembre 2021

I simboli estratti dalla Tradizione della Smorfia per il gioco del Simbolotto di Martedì 2 Novembre:

10 – Fagioli; 33 – Elica; 42 – Caffè; 35 – Uccello; 3 – Gatta.

