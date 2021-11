Loredana Lecciso: il selfie “scandaloso” in auto senza indossare “nulla”

L’auto della Lecciso non è una super sportiva bensì una grande e spaziosa familiare. Ma manca qualcosa…

Scatto Instagram di vita comune per Loredana Lecciso. In auto, con un filo di trucco. Molto acqua e sapone. Ma guardate un po’ quale accessorio non indossa la storica compagna di Al Bano.

Loredana Lecciso e Al Bano

Famosa soprattutto per la sua relazione con il celebre cantante Al Bano. Loredana Lecciso è un personaggio televisivo con una presenza assai ricorrente sui nostri schermi. Questo iper presenzialismo le ha anche causato alcuni problemi con l’Ordine dei Giornalisti, a cui era iscritta, fino alla radiazione ufficialmente per il mancato pagamento delle quote.

Diverse le sue partecipazioni a trasmissioni televisive di grande successo. Da “La Fattoria” a “Domenica In”, ma anche “Striscia la notizia” e “Buona domenica”. Piuttosto intenso il rapporto con Barbara D’Urso, infatti è ospite fisso di “Domenica live”.

Un successo nato nelle piccole emittenti pugliesi, ma, ovviamente dovuto anche e soprattutto alla relazione con Al Bano Carrisi. Per anni in coppia con Romina Power, da tempo il cantante di Cellino San Marco è legato alla bionda showgirl.

Da Al Bano ha avuto due figli: Yasmine, nata nel 2001, e Albano junior, detto Bido, nato nel 2002.

Oggi 49enne, soprattutto negli scorsi anni ha colpito per la sua appariscenza. Ovviamente, in tanti hanno fatto notare anche la differenza di età con Al Bano, oggi 78enne. Questa è stata solo una delle tante critiche cui è stata sottoposta negli anni Loredana Lecciso.

Loredana non la indossa!

Ora uno scatto in cui, a voler guardare bene e con occhio indagatorio, notiamo che manca qualcosa. Loredana Lecciso è in auto. L’auto della Lecciso non è una super sportiva bensì una grande e spaziosa familiare, la Fiat 500L. La 500L è l’auto perfetta per la famiglia e per viaggiare, spaziosa, grande ed economica della casa italiana Fiat, presentata ufficialmente nel 2012. L’auto ha riscosso subito un gran successo, anche grazie ai suoi fantastici motori Multijet per i diesel e Fire, T-Jet e Twin-Air per i benzina.

Loredana decide di fare un selfie. Mano sui capelli e sguardo sensuale. Ma notiamo una cosa: utilizza tutti i sistemi di sicurezza dell’auto infatti non indossa la cintura di sicurezza e la fa passare dietro al corpo per non far suonare l’avvertimento acustico dell’auto.

Ma siamo sicuri che l’espediente l’abbia messo in atto solo per mostrarsi al massimo della forma nel selfie che ammiriamo.