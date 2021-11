Nicolas Cage dopo il due di picche dell’italiana si riconsola con la tedesca

Nicolas Cage le ha provate tutte per far dimenticare le sue parentele importanti, ma ha dimenticato di pagare anche qualche conticino…

Nicolas Cage, alias Nicolas Kim Coppola, nasce a Long Beach nel 1964. Nipote del più famoso Francis Ford Coppola, pluripremiato regista (suoi la trilogia de Il Padrino, Apocalypse Now, Il grande Gatsby e tanti altri), cambia presto il suo cognome per provare a guadagnare fama propria e non mediata dall’essere “nipote di”.

Un instancabile interprete

Il suo primo importante ruolo da attore però lo ottiene proprio in un film diretto dallo zio, Rusty il selvaggio del 1983.

La sua carriera prende il volo, e diviene uno dei più giovani attori a vincere un Oscar nel 1995 per Via da Las Vegas di Mike Figgis. L’attore però non ha fatto breccia solo tra i giudici dell’Academy, ma anche tra quelli del Razzie Awards. Infatti sarà candidato come peggior attore per ben cinque volte.

Praticamente da allora non si è più fermato, un film via l’altro fino a girarne quattro in un anno. Infaticabile.

Ma quali sono le ragioni di questa strenua abnegazione al lavoro? Presto detto, il denaro.

Le spese folli

I bene informati dicono che il nostro attore abbia dilapidato gran parte del suo patrimonio di 150 milioni di dollari per acquisti non troppo oculati.

Si dice che abbia la passione per le case: una da 25 milioni di dollari in California, una tenuta da oltre 15 milioni in Rhode Island e una a Las Vegas. Non sapendo dove appoggiarsi quando va a sciare ha preso una casettina ad Aspen, in Colorado, e, per fare il bagno, una residenza a Venice Beach ancora in California.

Tra le sue passioni c’è anche la storia antica e per soddisfarla si è preso anche un teschio di tarbosauro, parente stretto del tirannosauro, vecchio di sette milioni di anni, da tenere in salotto. Peccato che fosse rubato..

Grande fan dei fumetti, suo è anche il primo numero di Superman, costato 150 mila dollari.

Il Fisco americano, però si è messo a complicargli la vita, si dice debba 96 milioni di dollari di tasse.

Alla luce di tutto questo, la nostra Ferrari lo ha inserito in lista nera. La casa di Maranello richiede clienti in linea con il suo status ed esclude personaggi che, a suo insindacabile giudizio, non sono all’altezza della Rossa. Oltre a Cage in questa lista figurerebbero Justin Bieber, il rapper Tyga, Kim Kardashian ed altri personaggi di evidente sobrietà.

Poco male per il nostro Cage, che si è consolato con una Porsche Carrera GT da collezione.

Avrà i soldi per pagarla?