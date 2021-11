Ruud Gullit, il “taglio” col passato e il cambio del look | Oggi è irriconoscibile – FOTO

Faceva parte di quel Milan degli olandesi che ha vinto tutto in Italia e nel mondo. Ma quanto è cambiato oggi l’ex campione

Gli appassionati di calcio lo ricordano per la sua classe. In quel Milan degli olandesi che era praticamente imbattibile. Ma lo ricorda anche chi mastica poco il calcio. Per il suo inconfondibile look. Che ha segnato quell’epoca. Oggi, però, Ruud Gullit è molto diverso. Niente più aspetti provocatori, niente supercar. Vediamo la sua trasformazione.

Ruud Gullit: la carriera

Le sue iconiche treccine sono un ricordo da anni ormai. Ruud Gullit è stato uno dei calciatori che più hanno fatto sognare i tifosi. In Italia, ovviamente, lo ricordano soprattutto i tifosi del Milan: con Marco Van Basten e Frank Rijkaard componeva quel trio di olandesi che in rossonero hanno vinto tutto.

Quasi 59enne, oggi non gioca da tanto tempo. E anche le treccine sono andate via da anni e anni. Ma da calciatore, Ruud Gullit ha praticamente vinto tutto, compreso un Europeo di calcio nel 1988 con la sua Olanda.

La straordinaria esperienza milanista con Arrigo Sacchi in panchina si colloca in mezzo all’esplosione in Olanda, con le maglie di Feyenoord (85 presenze e 31 gol) e PSV (68 presenze e 46 gol). In tutto con i rossoneri giocherà 125 presenze, realizzando 38 reti. Buone stagioni anche con la Sampdoria (24 gol in 53 presenze) e chiusura di carriera nel Chelsea, con 49 presenze e 9 reti.

Proprio al Chelsea ha iniziato la sua carriera di allenatore che, però, adesso, da qualche anno procede stancamente. Seduto in panchina ha certamente raccolto fin qui molto meno rispetto alle grandi cose fatte sul manto erboso. La sua ultima segnalazione è quella di vice allenatore della nazionale olandese. Ma era il 2017.

Il cambiamento di look

Come detto, gli anni passano. Ruud Gullit è cambiato molto. Già nel 2017, Gullit non sfoggiava più le treccine. Da anni, comunque, l’olandese è molto attivo sui social, su Instagram, in particolare. Lì mostra la propria passione per i motori. Ma non aspettatevi di vedere solo supercar e mezzi di lusso. Gullit coltiva il proprio amore anche per la mobilità green. In un post posa con il ciclomotore elettrico Brekr Modello B.

Il Brekr Model B ha spazio per due batterie rimovibili. Una batteria ha una capacità di 2,0 kWh con la quale puoi percorrere da 50 a 80 km. Oppure da 100 a 160 km con due batterie. Grazie al suo esclusivo telaio in alluminio, il Brekr è da dieci a trenta chilogrammi più leggero di uno scooter medio, il che aumenta la sua autonomia.

Insomma, se ormai a Ruud Gullit senza treccine siamo abituati, forse non ci aspettavamo un Ruud Gullit così ecologico.