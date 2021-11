1727Wrldstar l’influencer esce dal carcere e grida: mi avete rovinato la vita e la pagherete

1727Wrldstar dopo 10 lunghi mesi di reclusione nel carcere di Rieti, è stato liberato ed appena tornato a casa registra il video di sfogo e minacce che ha fatto il giro dei social.

Algero Corretini, in arte 1727Wrdlstar, è un rapper romano ormai affermato nel suo campo, nato il 27 Dicembre 1996, e residente nel quartiere romano di Piana del Sole.

Si capisce subito la sua passione quale sia, vista la vastità di tatuaggi sul suo corpo, ed il video girato con la sua auto sportiva incidentata.

Il video che lo ha reso famoso e di visibilità nazionale, è quello in cui prende una curva alla velocità di 110km/h urtando contro un muretto mentre riprendeva l’accaduto, tutto per evitare un semaforo rosso, e dalla quale ha vita la simpatica frase “ho preso il muro fratellì”.

Il video appena postato diventò subito virale, attirando l’attenzione anche delle forze dell’ordine che hanno deciso di effettuare dei controlli su di esso.

Dai controlli della Polizia emerge, secondo alcune fonti, è stato condannato principalmente per le denunce di violenza ed aggressione esposte dalle sue ex compagne, Simona Vergaro e Federica Angeli, e successivamente per detenzione di arma da fuoco e droga.

Corretini vide così la sua carriera da rapper andare in fumo, insieme alle collaborazioni con la Dark Polo Gang ed alcuni marchi che lo avevano preso come testimonial per la vendita dei prodotti.

Il video di sfogo e minacce

Come abbiamo detto in precedenza, dopo 10 lunghi mesi, 1727Wrldstar, alias Algero Corretini, viene rilasciato e nella rabbia registra un video dove si sfoga liberamente, minacciando tutte quelle persone che sono intervenute nel giudizio del processo.

All’interno del carcere, Corretini veniva trattato come se avesse ucciso qualcuno, passando il primo mese di reclusione in isolamento, quindi chiuso in una cella senza finestre e senza possibilità di vedere nessun altro detenuto, perché ritenuto un soggetto pericoloso.

Durante la sua permanenza nel carcere al centro di Roma, viene continuamente sottomesso dagli altri detenuti, scatenando risse all’interno delle aree comuni, e procurandosi delle ferite indelebili.

Nel video pubblicato sul suo profilo Instagram, Corretini, accenna più di una volta ad un traditore, nonché suo amico strettissimo, non ancora reso pubblico, giurando di fargliela pagare prima o poi.

1727Wrldstar dichiara di rivolere solo la sua vita di prima, sfogandosi e scatenando anche la felicità per il suo ritorno dei suoi followers.

Ecco il video pubblicato sul suo profilo Instagram, parla da solo:

Così “l’innocente” Algero Corretini, si sfoga con i suoi followers dopo la bruttissima esperienza passata in carcere, e minaccia chi gli ha fatto tutto questo, tornando più forte ed arrabbiato di prima.