Al Bano spende una fortuna per il “chirurgo” della sua “nuova” trentenne

Chi crede che Romina Power e Loredana Lecciso siano stati e siano i suoi unici amori, si sbaglia di grosso

La sua è una delle carriere più lunghe della storia della musica italiana. Parliamo di Al Bano. Il cantautore di Cellino San Marco, grande appassionato di vini, ma non solo. Guardate un po’ che ritocco ha regalato alla sua “fidanzata”…

Al Bano: la carriera

Nel corso della sua carriera ha vinto 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino. Ovviamente, gran parte della sua vita professionale e sentimentale è legata al rapporto con Romina Power. I due, affiatatissimi, hanno fatto coppia fissa sia nella vita che sul palco, con grandi successi come “Felicità”.

I due hanno avuto tre figli. La primogenita Ylenia scomparve il 1º gennaio 1994 in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans. Non se ne saprà più nulla, nonostante ciclicamente nascano voci su presunti avvistamenti. Nel febbraio 1999, dopo tre anni dal ritorno alla carriera da solista, Al Bano si separa legalmente, dopo 29 anni di matrimonio, dalla moglie e compagna artistica Romina Power.

Tra la fine degli anni novanta e l’inizio dei duemila conosce Loredana Lecciso, con la quale va a convivere nel 2001, e dalla quale ha altri due figli. Ma Romina e Loredana non sono le uniche donne della sua vita. Per esempio, guardate il ritocchino che ha regalato a una delle sue “fidanzate”.

Il ritocchino per la giovane “fidanzata”

Al Bano, grande appassionato di vino, ma anche di auto. Una delle sue grandi passioni amorose ha appena 28 anni. Si chiama Range Rover 2.5 TD. E’ chiaro che si tratta di un’automobile, ma riceve lo stesso trattamento di una “amante” dal cantante italiano.

La Range Rover, come dichiarato da Al Bano, avrebbe ridonato il sorriso al cantante che fino ad oggi non si era interessato molto alle auto, ma ammette pubblicamente che da un po’ di tempo fa molto più caso alle particolarità delle auto che vede in strada.

L’auto di Al Bano è stata completamente restaurata da Ramingo 4×4, in provincia di Brindisi, un’officina specializzata nel restauro e nella personalizzazione delle vetture 4×4. Insomma, una cura maniacale. Per le passioni è così.