Er Faina insultato e deriso da Paolo Bonolis e Jimmy Ghione | Il video scioccante

Damiano Er Faina insultato e deriso da Paolo Bonolis e Jimmy Ghione mentre viene ripreso e pubblicato su Instagram, scatenando i commenti dei followers. Ecco il video scioccante.

Damiano Coccia, detto Er Faina, nato a Roma l’11 Novembre 1988, è a tutti gli effetti un influencer, ricoperto completamente di tatuaggi e di una simpatia ed intelligenza sprecata per i social.

Raggiunge l’apice della sua carriera da personaggio di grande influenza sui social, partecipando alla trasmissione dell’isola degli innamorati, “Temptation Island”, dando spettacolo con la sua fidanzata Sharon Macrì.

Le argomentazioni nei suoi video social, sono principalmente denunce di fatti assurdi o sfoghi personali ad alcune decisioni o leggi, scatenando la complicità dei followers e studiando l’enorme quantità di risposte e commenti che gli venivano inviati.

Il suo particolare soprannome viene dalla mente di un vecchio sacerdote della parrocchia che frequentava da piccolo, vista la sua affermata furbizia.

Dal 2015 lavora nel settore ecologico, per poi solo un anno dopo, pubblicare un libro con la casa editrice Mondadori, dal titolo “A regà buongiorno”, ormai frase d’inizio di ogni suo video.

I suoi video però non hanno avuto solo un risvolto positivo, bensì ha attirato l’attenzione di alcuni personaggi famosi con la quale ha discusso, a causa della sua irriverente sincerità e franchezza.

Gli insulti a Er Faina

Damiano Er Faina, come abbiamo già detto ha suscitato alcune attenzioni “sbagliate” a causa dei suoi video troppo “diretti”, ma allo stesso tempo ha fatto chiarezza su alcuni fatti quotidiani che molti ignoravano.

Per un periodo è stato ospite in alcune puntate nel programma di Paolo Bonolis, “Avanti un altro”, avendo la possibilità di collaborare e creare un rapporto con il conduttore televisivo più amato d’Italia.

Dopo il legame che si è creato tra i due, Er Faina, decide di fargli uno scherzo, che però non finisce proprio come previsto, venendo “insultato” da Paolo Bonolis e Jimmy Ghione dopo una partita di Padel.

“Scusate, ma ‘sto torneo chi lo organizza ? L’INPS ?” così Damiano Er Faina da inizio al suo scherzo, ma finisce per essere trattato come un paziente della RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), ed essere criticato per il taglio di capelli.

Ovviamente viene preso in giro da Bonolis e Ghione, con nessun tipo di cattiveria, in quanto i 3 si conoscono da molto tempo.

Come possiamo notare, ad ogni provocazione di Er Faina, Bonolis ha sempre la risposta pronta per qualsiasi evenienza, mettendo in seria difficoltà l’influencer romano.

Il video è stato pubblicato sul profilo della fanpage di Paolo Bonolis, esaltando la sua capacità di rispondere a qualsiasi tipo di provocazione o battuta, spiazzando completamente “l’avversario”.