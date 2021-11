Lisa Bonet come si è ridotta oggi una delle protagoniste de I Robinson

Oggi 54enne, diventa famosa negli anni ’80 grazie a “I Robinson” e al matrimonio con Lenny Kravitz. Ma cosa fa ora?

Di certo – diranno le donne – ha assolutamente gusto per gli uomini. E’ stata infatti sposata con il musicista Lenny Kravitz. E da anni è legata all’attore Jason Momoa. Due sex symbol. Lisa Bonet, però, raggiunge la popolarità grazie a un telefilm che tutti abbiamo guardato almeno una volta, “I Robinson”. Ma cosa fa ora l’attrice?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ve la ricordate? Era Olivia ne I Robinson.. Ecco cosa è successo.. LEGGI!

Lisa Bonet: la carriera

Da qualche anno è un po’ scomparsa dai radar. La sua ultima apparizione televisiva è stata in Entertainment Tonight nel 2017. Lisa Bonet è diventata famosa come attrice negli anni ’80. Oggi quasi 54enne, Lisa Bonet è ricordata per la sua partecipazione a “I Robinson”, sit-com con Bill Cosby, molto nota anche in Italia. Lì interpreta la figlia Denise.

Per quanto riguarda il cinema, due tra i suoi film più noti sono “Angel Heart – Ascensore per l’inferno”, pellicola del 1987 di Alan Parker con Mickey Rourke e “Nemico pubblico”, realizzato nel 1998 da Tony Scott con Will Smith protagonista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Batman V Superman: Dawn of justice il nuovo film di Zack Snyder

È stata sposata con il musicista Lenny Kravitz dal 1987 al 1993, quando comunque il grande rocker non era ancora famoso. I due hanno avuto una figlia. Dal 2005 è legata all’attore Jason Momoa.

Vita di lusso

Insomma, l’attrice, poco attiva negli ultimi anni, non può lamentarsi in quanto a uomini. E nemmeno per il suo stile di vita. Che continua a essere molto, molto alto. I paparazzi hanno immortalato Lisa Bonet al volante di un’Audi Q7 nera. L’Audi Q7 è un SUV prodotto dalla casa automobilistica tedesca Audi, derivato dal prototipo Pikes Peak quattro Concept presentato al pubblico nel 2003.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Will Smith, la dichiarazione che ha sconvolto il mondo: Anche mia moglie è d’accordo

Un’auto familiare, quindi. Il Q7 è lungo 5.09 metri, largo quasi 2 metri, ed il suo abitacolo può ospitare fino a sette passeggeri. Si stima che la Q7 valga circa 50.000 dollari. Insomma, non un’auto per tutte le tasche.