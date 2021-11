Luca Giurato, spunta il retroscena della sparizione dagli schermi televisivi

Famoso per i suoi strafalcioni, negli anni Luca Giurato è stato un personaggio molto presente sui nostri schermi. Ma ora che fine ha fatto?

Conosciuto e preso in giro per i suoi proverbiali strafalcioni. Luca Giurato è diventato, negli anni, un volto simpatico, familiare e rassicurante per gli italiani. Non lo vediamo sugli schermi, però, da circa dieci anni ormai. Perché?

Luca Giurato: la carriera

Oggi 81enne, è giornalista professionista dal 1965. Ben presto, però, si dedica maggiormente ai programmi di intrattenimento. Il suo volto è legato alla nota trasmissione mattutina di Rai 1 – Unomattina – che conduce sino al 2008. Suoi colleghi in questa trasmissione sono stati prima Livia Azzariti, Paola Saluzzi quindi Antonella Clerici.

Ha ottenuto una certa notorietà a seguito della grande quantità di gaffe e lapsus linguae di cui è stato protagonista, puntualmente ripresi dalla Gialappa’s Band nel programma “Mai dire gol” e da “Striscia la notizia”.

È sposato in seconde nozze con Daniela Vergara, anche lei giornalista RAI.

Che fine ha fatto Luca Giurato?

Insomma, negli anni Luca Giurato è stato un personaggio molto presente sui nostri schermi. E’ stato anche opinionista de “L’Isola dei famosi”. E non se l’è mai presa, anzi, ha sempre accolto con ironia gli sfottò sui suoi strafalcioni.

L’ultima trasmissione condotta, tuttavia, è “Unomattina Weekend”, del biennio 2009-2010. Cosa è successo in questi anni di assenza dalla tv? Niente di grave, fortunatamente. Luca Giurato si sta semplicemente riposando, vista l’età e la lunga attività.

Un meritato riposo dopo tanti anni di attività, in cui si dedica alla famiglia e, in particolare, al proprio nipotino. Speriamo, però, di poterlo rivedere ogni tanto in tv, con la sua contagiosa simpatia.