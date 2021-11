Luciana Littizzetto: chi sono i figli Vanessa e Jordan | Li ha sempre tenuti nascosti

Luciana Littizzetto esce allo scoperto facendo trapelare alcune informazioni segrete sui suoi figli, rimasti nascosti fino ad oggi. Ecco chi sono e quando li ha avuti.

Luciana Littizzetto nata a Torino il 29 Ottobre 1964, è uno dei volti più conosciuti della televisione italiana, nonché comica, conduttrice, attrice e scrittrice italiana.

Nel 1984 si diploma al Conservatorio Giuseppe Verdi in pianoforte, decide quindi di inseguire la sua passione per la musica, entrando come insegnante alla scuola media Carlo Levi.

Nello stesso periodo inizia a collaborare per la rivista “Gioventù Operaia” dove pubblica i suoi primi articoli di giornale, parlando di musica, cinema e recensioni.

Nel 1990 si laurea presso la Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Torino, in materie letterarie, grazie alla sua tesi melodrammatica “La luna nel Romanticismo”.

Da qui inizia a condurre e partecipare ad alcuni spettacoli di cabaret, cominciando ad esibirsi in alcuni locali e teatri locali.

La sua carriera è piena di collaborazioni con personaggi famosi che hanno donato alla conduttrice italiana, una grande esperienza nell’ambito dello spettacolo, alimentando così la sua figura televisiva.

Per 21 anni ha avuto una relazione con l’ex batterista degli “Africa Unite”, Davide Graziano, dalla quale non ha mai avuto nessun primogenito.

I figli nascosti di Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto nel corso della sua relazione con Graziano, ha sempre pensato di avere figli, ma senza alcun successo.

I figli delle Littizzetto però arrivano inaspettatamente, infatti non ancora sposata, decide di informarsi sull’affido di due ragazzi alla quale avrebbe fatto da mamma, ma il fatto che non era coniugata con nessuno, l’ha costretta ad abbandonare, almeno temporaneamente, l’idea.

Dopo l’unione con il suo ex compagno, decide quindi di provare ad aver un bambino tutto suo, con il risultato che tutti conosciamo, ripiegando sull’idea iniziale, ovvero quella dell’adozione.

L’adozione per la Littizzetto ha segnato fortemente la sua carriera, infatti sono stati gli anni più proficui sia per la sua carriera che nell’ambito personale.

Ormai adulti i due ragazzi Vanessa e Jordan Beljuli, avevano solo 12 e 9 anni quando sono stati adottati dalla conduttrice, che li ha sempre trattati e coccolati come se fossero suoi figli.

Oggi Vanessa, dopo la laurea all’Accademia delle Belle Arti di Torino, ha deciso di continuare gli studi ottenendo un secondo diploma in Digital Comunication strategy.

Mentre Jordan il fratello più piccolo, diplomato al liceo Valsalice, si è trasferito per un periodo in Spagna, per poi stabilirsi a Roma, ma mai lontano dalla sua famiglia.

Il motivo principale dell’adozione da parte di Luciana Littizzetto, è di sentirsi mamma, di avere un obiettivo e non perdersi in giornate lunghe e noiose di lavoro senza nessun pargolo ad aspettarti a casa per darti il suo affetto.