Sono passati più di vent’anni dallo spot di cui era protagonista una bellissima Megan Gale, ma da allora di lei si sono perse le tracce. Ecco come è diventata.

Correva l’anno 1999, circolavano ancora le lire, quando la progenitrice di Vodafone, Omnitel, fece uscire uno spot per pubblicizzare una sua offerta che vedeva come protagonista una indossatrice e modella australiana: Megan Gale.

Chi è Megan Gale?

Probabilmente ai giovani il nome non dirà moltissimo, ma per coloro che hanno passato i trenta sarà come un faro nella nebbia.

Megan Gale nasce a Perth nel 1975, il suo phisique du role con misure da dea (91-64-91 per 180 cm di altezza) la proietta nel mondo del fashion.

Nel 1999 viene scelta dall’allora Omnitel come testimonial per una tariffa, Dippiù Ricaricabile, in cui interpretava una ricercata in un non meglio identificato paese esotico, che, imperlata di sudore, veniva catturata da uno spiegamento di forze degno di Apocalypse Now.

Il successo è straordinario, il riscontro immediato, tanto da rimanere testimonial della società di telefonia per un po’ di anni, partecipando a molti eventi. Gira anche qualche film in stile cinepanettone e affiancherà Raffaella Carrà nella conduzione del Festival di Sanremo nel 2001.

Un periodo di grande popolarità per la modella australiana nel nostro Paese che durerà fino al 2006.

E poi?

Megan Gale oggi

Megan ha cambiato completamente rotta, dal 2011 ha un compagno Shaun Hampson e due figli, River e Rosie.

Lasciato lo spettacolo e il mondo del fashion, la Gale si occupa a tempo pieno della sua famiglia ed è imprenditrice nel settore turistico, infatti gestisce una residenza per vacanze.

Fino a qualche tempo fa aveva anche un sito di prodotti per la cura dei bambini, The Mindful Life, attualmente però pare non essere più attivo.

La vita della Gale però, non è così patinata come appare dalle foto, ha subito diversi lutti negli ultimi anni. Il più doloroso sicuramente è stato la morte del fratello Jason, non più tardi di un anno fa, trovato morto in un bosco dopo essere scomparso da una settimana.

Coraggio Megan, l’affetto degli italiani è ancora con te.