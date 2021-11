Sapete come si chiama realmente Ricky Memphis? | Svelato il motivo del nome d’arte

Uno degli attori più noti in Italia. Successi sia in ruoli drammatici che in commedie. Ma è famoso con quello che, ovviamente, non è il suo vero nome

Era una tendenza degli anni ’70 e ’80 quella di americanizzare i nomi. La moda di quel periodo lo imponeva. Basti pensare a Bud Spencer e Terence Hill. Ricky Memphis ha raggiunto il successo qualche anno dopo. Eppure, ha deciso di scegliere questo nome d’arte. Anche se il suo nome reale non suona così male.

Ricky Memphis: la carriera

Romanissimo. In nessuna sua parte perde mai quella cadenza della Capitale, che fa ridere a prescindere dalla battuta. Sì perché Ricky Memphis, negli anni, ha recitato in alcune delle commedie più note del cinema italiano. Da “I Mitici – Colpo gobbo a Milano” a “Immaturi” e “Lockdown all’italiana”.

Ma non solo, perché Ricky Memphis appare in altre pellicole molto drammatiche. Pensiamo a “Palermo – Milano solo andata” e “La scorta”. Oppure, in televisione, “Ultimo” e “Distretto di polizia”. In entrambe le vesti, parliamo di uno dei volti più riconosciuti e riconoscibili del cinema italiano.

L’esordio cinematografico è col botto, dato che con “Ultrà” di Ricky Tognazzi vince il premio come miglior attore non protagonista alla 4ª edizione dell’European Film Awards.

Il vero nome

Recentemente, lo abbiamo anche visto in “Speravo de morì prima”, la serie su Francesco Totti. Sì perché Ricky Memphis è un “core de Roma” doc. E anche nelle pellicole ha quasi sempre interpretato personaggi con quell’accento e quella cadenza lì.

Ovviamente, non si chiama Ricky Memphis. Il suo cognome d’arte, Memphis, nasce dalla sua passione per Elvis Presley, originario di Memphis. Il suo vero nome è Riccardo Fortunati. E, con il suo talento e la sua espressività, siamo sicuri che avrebbe sfondato anche con il suo nome tipicamente romano.

