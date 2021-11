Tullio Solenghi: in 50 anni non l’hai mai tradita! Spuntano le prove

Dal 1982 al 1994 ha fatto parte del Trio con Massimo Lopez e Anna Marchesini. Guardate cosa abbiamo scoperto…

Oggi 73enne, nella sua carriera ha fatto un po’ di tutto. Un artista istrionico, Tullio Solenghi. Oggi vi proponiamo un suo scatto molto particolare, che abbiamo scovato su Instagram.

Tullio Solenghi: la carriera

Attore, comico, regista teatrale, imitatore e personaggio televisivo italiano. Dal 1982 al 1994 ha fatto parte del Trio con Massimo Lopez e Anna Marchesini, eccezionalmente ricostituitosi per l’ultima volta nel 2008 in occasione dello spettacolo televisivo “Non esiste più la mezza stagione”, che ricordava i venticinque anni dalla fondazione del gruppo.

Proprio con Massimo Lopez ha anche un’amicizia che va oltre l’aspetto professionale. Mentre non possiamo non ricordare la grande Anna Marchesini, scomparsa nel 2016 all’età di 63 anni. Insomma, i tre hanno lavorato all’unisono e grazie al lavoro di squadra sono diventati famosi e apprezzati.

Ma Tullio Solenghi ha lavorato anche da solista, sia in televisione, che in teatro. Negli ultimi anni si è dedicato alla partecipazione a reality e talent come “Tale e quale show” e “Ballando con le stelle”. Sempre fedele a se stesso. Come dimostra la foto che vi proponiamo.

Lo scatto e il confronto

Tullio Solenghi ha pubblicato due foto che lo ritraggono nella stessa posa e nella stessa auto. L’unica differenza è l’intervallo di tempo tra le due. Ad occhio e croce, considerando la variazione del colore dei capelli ed altri indizi qua e là, il gap tra l’una e l’altra foto dovrebbe essere di circa 50 anni.

Quello che rende l’immagine ancora più suggestiva è che l’attore è seduto al volante di una Fiat Cinquecento. Attenzione però, non una di quelle nuove, non il restyling glamour degli ultimi anni, né la versione green ed elettrica, insomma quella politically correct pubblicizzata da Leonardo di Caprio. No, proprio il Cinquino, prodotto dalla Fiat tra il 1957 e il 1975.

Uno scatto che rimanda a un tempo passato, con un mito dell’automotive italiano. Che ha segnato anche culturalmente la storia del nostro Paese.