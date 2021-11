“Gratta e Vinci”: quanti e quali sono quelli vincenti? Ecco la “formula” per scegliere quello giusto

Se coltivata con oculatezza, la passione per questo tipo di giochi può essere molto divertente. Qualche consiglio per capire quale acquistare per tentare la fortuna.

Per tutti è un sogno. Vincere la lotteria e o “pescare” dal cilindro un “Gratta e Vinci” milionario è certamente qualcosa che tutti abbiamo sperato almeno una volta nella vita. Per altri è una vera e propria malattia. La ludopatia è qualcosa che affligge un numero sempre crescente di persone. Ma c’è un modo per individuare i biglietti vincenti?

I “Gratta e Vinci”

Il “Gratta e Vinci” è il marchio che identifica le lotterie nazionali ad estrazione istantanea previste dal D.M. 12 febbraio 1991 n. 183, regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli («ADM», già Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato).

La modalità di gioco richiede di asportare, grattandola, la patina che ricopre l’area di gioco per scoprire la combinazione di numeri o di simboli celata. Da, qui, appunto, la dicitura.

I “Gratta e Vinci” sono commercializzati dai rivenditori autorizzati. Possono essere tabaccai, ma anche edicolanti. Oppure bar. Ovviamente si deve essere in possesso di una regolare autorizzazione, da apporre ben visibile. Questo perché, purtroppo, tantissimi italiani sono colpiti dal grave fenomeno della ludopatia. E la crisi economica causata dalla pandemia da Coronavirus ha contribuito ad acuire questo fenomeno.

Quali e quanti sono i biglietti vincenti?

Ma, se coltivata con oculatezza, la passione per questo tipo di giochi può essere molto divertente. La prima campagna pubblicitaria di Gratta e Vinci viene realizzata nel 2004 ed è accompagnata dallo slogan “Ti piace vincere facile?”. Nel 2018 lo slogan cambia in “Sogna, gratta e vinci”. E tutti abbiamo sperato di vincere, mentre grattiamo con una monetina.

Esistono diversi tipi di “Gratta e vinci”, con prezzi differenti. Si va dall’euro ai 20 euro. “Turista per sempre” o “Miliardario” due dei più famosi.

Ma quanti e quali sono i biglietti vincenti? Secondo i Monopoli di Stato (unica fonte attendibile sul punto), la probabilità di vincere al “Gratta e vinci” è di 1 su 3,36. Affermazione generica e nulla più. Si aggiunge solo che ciascun biglietto vincente può contenere uno o più premi.

Sul sito dell’Agenzia dei Monopoli di Stato esistono delle tabelle con le più alte probabilità di vincita per ogni tipologia di gioco. Il biglietto “Turista X 10 anni” è dato vincente nella quota di 1 ogni 8,52. Il “New Sette e Mezzo” nella proporzione di 1 ogni 10,10, il “Nuovo Portafortuna” 1 ogni 8,99, il “Bonus Tutto Per Tutto” 1 ogni 7,76, l’”Area Gold” 1 ogni 5,87.

In bocca al lupo!