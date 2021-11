Icardi-Wanda Nara, l’avvocato di lei: “Infedeltà virtuale ma non solo…” | Il retroscena inaspettato dall’Argentina

Ana Rosenfeld, avvocato di Wanda Nara, ha parlato del momento di crisi vissuto dalla donna con Mauro Icardi. Arriva la verità direttamente dall’Argentina

La crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi ha incendiato per settimane il gossip a livello mondiale. Da Parigi a Milano, fino ad arrivare in Argentina; nei salotti di cronaca non si parla che della coppia sudamericana e dei tradimenti che avrebbe commesso il calciatore del PSG nei confronti della moglie-procuratore. Tra frecciate social, scuse pubbliche e retroscena piccanti, Wanda e Icardi sono tornati insieme ma non prima di essere andati a un passo dalla rottura.

Anzi, come raccontato dalla bella argentina le carte del divorzio erano state anche già firmate prima di un messaggio del bomber ex Inter che avrebbe fatto tornare la modella sui suoi passi per rimettere insieme la famiglia. Ora i due sono tornati insieme e stanno provando a ricucire un rapporto fino a un mese sembrava solidissimo e ricco d’amore e rispetto.

Leggi anche >>> La lettera di Icardi a Wanda Nara: “Ora vuoi un altro calciatore…”

Wanda Nara-Icardi, il retroscena svelato dall’avvocato dell’argentina

Wanda Nara e Mauro Icardi stanno cercando di buttarsi tutto alle spalle, ma a ritornare su quanto accaduto nelle ultime settimane, però, è stata Ana Rosenfeld, avvocato della modella e procuratrice sudamericana, ospite del programma argentino Agarrate Catalina.

Leggi anche >>> Eros Ramazzotti e Wanda Nara: nuovo flirt? | “Ci siamo scritti…”

Il legale di Wanda ha svelato alcuni retroscena sulla vicenda: “Nessuno vuole vivere sotto lo stesso tetto con una persona che, mentre l’altro si occupa della casa e della famiglia, trama qualcosa in parallelo. Non è stata solo l’infedeltà virtuale, ma anche la delusione e la mancanza di protezione. Di fronte a questa situazione, Wanda aveva preso la decisione di separarsi. All’inizio il dolore era così forte che non è stato facile, ma tra loro ci sono state 24 ore di lavoro personale”.

Ana Rosenfeld ha poi concluso dichiarando che per Wanda e Icardi, alla fine, è prevalso l’amore: “L’amore, la famiglia e la coppia hanno prevalso. Dovevano attraversare questo momento, capirlo e ritrovare il rispetto, la fiducia, la sicurezza e l’amore che non si erano mai spezzati. L’amore c’è, tutto il resto è recuperabile”.