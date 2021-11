Il dramma che ha cambiato la vita di Belen Rodriguez: “…ho rischiato di morire…”

Belen Rodriguez ha raccontato di aver rischiato la vita non molto tempo. Il racconto da brividi in uno dei salotti tv più noti d’Italia.

Lo scorso 12 luglio, Belen Rodriguez ha dato alla luce il suo secondogenito: la piccola Luna Marì nata dalla relazione col parrucchiere Antonino Spinalbese. La bella showgirl è diventata così mamma per la seconda volta, dopo la nascita nel 2013 di Santiago; figlio del ballerino e conduttore televisivo Stefano De Martino. E negli studi di Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin, l’argentina ha raccontato la sua seconda gravidanza rivelando anche alcune difficoltà di questa sua nuova avventura da “mamma bis”.

“Sono stanca, Luna Marì non mi fa dormire. Santiago era buonissimo, lei già si muoveva nella pancia; però sono totalmente innamorata di lei”. Ha dichiarato Belen Rodriguez, raccontando del carattere già tutto pepe della neo arrivata. La showgirl ha poi raccontato, però, di star vivendo in maniera diversa questo nuovo primo periodo di maternità rispetto alla nascita in passato di Santiago: “Luna Marì me la sto godendo di più, con Santiago davo più le cose per scontate…”.

Belen Rodriguez e il dramma dopo il parto: ha rischiato di morire

Negli studi di Verissimo, Belen Rodriguez ha anche svelato di aver rischiato la vita subito dopo il parto a causa del fatto di esser tornata subito a lavoro per le registrazioni del programma Tu Si Que Vales: “L’ho presa sottobanco, ma in realtà è stata una cosa seria. Ho provato a tornare a lavoro ma sono finita in ambulanza con una flebo. L’ho rischiata, ho fatto un pasticcio”.

Poi un consiglio a tutte le donne da parte della showgirl sudamericana: “Noi donne abbiamo sempre un po’ la premura di tornare in forma. Io che faccio questo mestiere ho preso dei drenanti naturali, avendo deciso di non allattare più, la mia ginecologa mi ha detto di bere solo un litro d’acqua al giorno. Con i drenanti e con un solo litro d’acqua, sono andata in disidratazione completa. Mi restava un giorno…”.