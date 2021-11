Luca Laurenti, il dramma che gli ha sconvolto la gioventù | Qualcuno lo ha “salvato” prima di Bonolis

Il sodalizio professionale con Paolo Bonolis dura dal 1991. Ma, in realtà, fu un altro personaggio televisivo a scoprirlo

Con Paolo Bonolis forma una delle coppie più divertenti e longeve della storia della televisione. Un successo lungo e crescente che, probabilmente, lo ha aiutato a superare quel difetto che, soprattutto da piccolo, era un vero e proprio complesso. Scopriamo qualcosa in più su Luca Laurenti.

Luca Laurenti: la carriera

Dal 1991 fa coppia fissa in televisione con Paolo Bonolis. In realtà, l’inizio della carriera di Luca Laurenti si deve all’intuito di Gianni Ippoliti, che lo volle con sé già dal 1988 in alcune sue trasmissioni. Poi l’inizio del sodalizio con Paolo Bonolis che, nel frattempo, aveva concluso la propria esperienza con “Bim bum bam”.

La prima esperienza in coppia è “Urka!”. Ma sarà solo l’inizio di una lunghissima serie di successi. Oltre a “Urka!” i due lavoreranno insieme in vari programmi di Rai e Mediaset. I più conosciuti: “Tira & Molla”, “Il gatto e la volpe”, “Ciao Darwin”, “Chi ha incastrato Peter Pan?”, “Striscia la notizia”, Fattore C” e l’attuale “Avanti un altro!”.

Ma, ovviamente, tutti ricordiamo anche l’esilarante edizione 2009 del Festival di Sanremo.

Il difetto superato

Luca Laurenti negli anni ha conquistato tutti con la sua simpatia. E’ stato protagonista anche della sitcom “Don Luca”. Tutti lo conosciamo per la sua voce nasale, quasi macchiettistica, che quando canta, invece, cambia radicalmente.

Sì, perché Luca Laurenti, oltre a essere un conduttore televisivo e un comico è anche un grande musicista. In tanti hanno sempre pensato che la voce che sentiamo in scena sia, in realtà, un lungo, interminabile, sketch. Invece no, quella è proprio la voce di Luca.

Che cambia, diventando molto intensa, quando questi canta. Una voce che, come lui stesso ha dichiarato, soprattutto in età giovanile, era un complesso, che gli causava tanti sfottò. Negli anni, però, è diventata un punto di forza della sua simpatia nel duo con Bonolis.

E il successo lo ha ampiamente ripagato di anni di insicurezze.