Roberta Bruzzone: la criminologa scompare dalla tv ed entra in una “gang” | Ecco che fine ha fatto

L’investigatrice e criminologa Roberta Bruzzone ci presenta il suo lato dark, postando le foto sul suo profilo Instagram. Sembra oggi abbia cambiato totalmente look e modo di vivere.

Dal caso di Avetrana, è diventata un volto noto della cronaca nera e giudiziaria italiana. Ora, però, la vediamo con un look molto particolare.

Investigare il crimine: Roberta Bruzzone

Molto spesso ospite nelle principali trasmissioni per commentare i principali fatti di cronaca nera. Adesso, però, per lei una nuova avventura.

48enne, laureata in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Torino con tesi in ambito criminologico. Psicologa forense, è divenuta nota principalmente per il suo coinvolgimento nelle indagini sul delitto di Avetrana, quando le fu affidato il ruolo di consulente della difesa di Michele Misseri.

Ma da quel momento è diventata una esperta ricorrente nei talk show che trattano i cari principali (e, purtroppo, spesso, più efferati) della cronaca nera e giudiziaria italiana. Ha diverse pubblicazioni alle spalle su questi temi. E’ stata per diverso tempo ospite fissa del programma “Porta a porta”.

La sua presenza scenica, però, l’ha portata a fuoriuscire dai programmi inerenti il proprio ambito professionale. E’ stata, per esempio, giurata di “Ballando con le stelle”.

Il lato dark

E anche su Instagram, oltre a divulgare la sua attività di tipo professionale, ci mostra ogni tanto un lato inaspettato.

La criminologa avrebbe una sfrenata passione per le moto e, in particolare, per le Harley-Davidson, tanto da acquistare una fantastica Harley-Davidson 114 Fat Bob, l’ultimo ritrovato in casa Harley. Come ogni amante delle moto custom, anche Roberta Bruzzone, ha fatto personalizzare la sua moto, installando degli scarichi “aperti” che emettono un sound impressionante, e soprattutto “inserendo” una scritta sui fianchi del bolide a due ruote. Il grido di battaglia è: “RobRider”.

La Harley-Davidson rappresenta a tutti gli effetti l’essenza della moto da viaggio ma allo stesso tempo della potenza espressa in rumorosità, infatti le Harley sono rinomate per il motore di grande cilindrata, per il peso mai contenuto e per il suono che potrebbe far tremare la terra.

Si può avere una Harley a soli 20.000 euro, comprando una moto senza elettronica a parte l’ormai obbligatorio ABS e con la vera sensazione di guida di una moto nuda e cruda come piace a noi ed a Roberta Bruzzone.