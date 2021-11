Wanna Marchi e Stefania Nobile, che fine hanno fatto dopo la galera? Ecco come sono oggi

Molto unite nelle televendite. E poi, nei guai giudiziari, che le porteranno anche in carcere. E ora ostentano sui social la nuova vita…

Per anni le abbiamo viste impazzare in televisione. Soprattutto sulle emittenti locali. Televendite in cui vendevano di tutto. Ma, secondo la giustizia italiana, in maniera illecita. Parliamo di Wanna Marchi e Stefania Nobile. Tante le vicende giudiziarie in cui sono state coinvolte e condannate. Ora, pagato il conto con la giustizia, cosa fanno?

Wanna Marchi e Stefania Nobile: le televendite

Madre e figlia. Wanna Marchi diventa famosa tra gli anni ’80 e ’90. Tanto da essere soprannominata “la regina delle televendite”. A prescindere dal prodotto pubblicizzato, Wanna Marchi si è sempre caratterizzata per il suo tono di voce molto alto e stridulo. Per i toni enfatici e l’ampia gestualità. Celeberrimo e famigerato il suo “D’accordo?!”.

Non propriamente sobria e pacata, insomma. La figlia Stefania ne ha preso fattezze e modi. Le due facevano coppia fissa sugli schermi. E hanno fatto coppia anche in carcere.

I guai giudiziari e la “nuova” vita

Nel 2001 “Striscia la notizia” mise nel mirino le televendite delle due, insieme al fantomatico mago “Do Nascimento”, brasiliano con cui le due avevano fondato una società.

Da quelle inchieste televisive e giudiziarie inizieranno i guai per tutti, fino alle condanne definitive, rimediate per truffa e bancarotta fraudolenta. Le due conosceranno anche il carcere, dopo la sentenza definitiva.

Pagato il loro debito con la giustizia, le due “venditrici” hanno cominciato una nuova vita. Stefania è diventata agente di alcuni uomini dello spettacolo. Tra cui Fabrizio Corona. Mentre Wanna Marchi negli scorsi anni è ritornata in onda sulle tv locali, commentando il “Grande Fratello Vip”.

Mamma e figlia continuano comunque a essere molto unite e attive sui social. In un post di qualche tempo fa le vediamo insieme in vacanza in Albania, dove sembra che tra l’altro risiedano in vari periodi dell’anno. Una vacanza on the road su una imprecisata Porsche. Lo scorgiamo dal logo che lasciano strategicamente in bella vista.