Alessia Marcuzzi: dagli anni ’90 ne ha fatta di strada | Oggi guadagna cifre esorbitanti

48 anni, ma sempre in splendida forma. Alessia Marcuzzi è un volto televisivo ormai da circa trent’anni, dato che il suo esordio è datato 1991. Negli anni, una crescita esponenziale del successo, ma anche del suo cachet. Guardate un po’ quanto guadagna, una cifra pazzesca!

Alessia Marcuzzi: la carriera

Nel 1991 esordisce sull’antenata di La7, Telemontecarlo. Nel 1994 appare in Rai affiancando Gigi Sabani a Il grande gioco dell’oca su Rai 2. Ma è nel 1995 che inizia il successo vero, prima con la conduzione di “Colpo di fulmine”, su Italia 1. Ma negli anni ’90 spicca il volo con la conduzione del Festivalbar e con l’inizio della collaborazione con la Gialappa’s band.

Importante anche l’esperienza alla conduzione del programma di grande successo “Le Iene”. Da anni si è dedicata soprattutto alla conduzione di reality show. Parliamo del “Grande Fratello” e de “L’Isola dei famosi”.

Il cachet da urlo

Alessia Marcuzzi ha un figlio nato ad aprile 2001 dalla relazione con Simone Inzaghi, in quel periodo calciatore e oggi allenatore dell’Inter. E una figlia nel 2011, nata dalla relazione con il cantante e conduttore televisivo Francesco Facchinetti. Alessia Marcuzzi si è sposata nel 2014 con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi.

Insomma, una vita intensa sia sotto il profilo professionale, che sotto quello sentimentale. Negli ultimi anni Alessia Marcuzzi si è potuta dedicare al massimo alla vita lavorativa, sempre e comunque sugli schermi Mediaset.

Una grande crescita anche nei compensi, se pensiamo che nel 2018, per ogni episodio de “L’Isola dei famosi” ha guadagnato 90 mila euro, per un totale di 13 puntate. Oltre un milione di euro nei tre mesi in cui è andato in onda il reality. Mica male!