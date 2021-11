Anna Tatangelo: quello che ha fatto dopo le molestie subite lascia tutti senza parole

Quello delle avances che diventano vere e proprie molestie è un fenomeno in grande crescita purtroppo. Ecco il racconto della cantante ed ex compagna di Gigi D’Alessio.

Il suo racconto è dettagliato e ci arriva tramite un’intervista realizzata da “Le Iene”. Come tante donne, purtroppo, anche la bellissima cantante Anna Tatangelo in passato ha subito delle molestie di natura sessuale. Un fenomeno in grande aumento. Ecco come ha reagito la 34enne originaria di Sora.

Anna Tatangelo: la carriera

Il successo arriva nel 2002 con la vittoria di Sanremo Giovani con il brano “Doppiamente fragili”. Da quel momento il successo non avrà di fatto pause né stop. Ha realizzato più di 100 canzoni e venduto oltre un milione e mezzo di dischi. Numerosi i dischi di platino e i dischi d’oro. Ha vinto un Venice Music Award e un Wind Music Award.

Lunga la relazione con il collega Gigi D’Alessio. I due iniziano a frequentarsi nel febbraio 2005, ma la rendono nota quasi due anni dopo, nel dicembre 2006. Hanno anche avuto un figlio, Andrea, nel 2010. Dopo un periodo di crisi, i due hanno annunciato la separazione il 3 marzo 2020.

Nel 2021 Anna Tatangelo ha iniziato una relazione con il collega Livio Cori.

Le molestie ricevute

E’ sulla scena già da vent’anni, nonostante sia giovanissima. Anna Tatangelo si fa apprezzare non solo per le sue doti artistiche e canore, ma anche per la sua bellezza. E non deve sorprendere che, per la sua avvenenza, sia stata oggetto di “attenzioni” troppo spinte. E, soprattutto, non desiderate.

Quello delle avances che diventano vere e proprie molestie è un fenomeno in grande crescita purtroppo. E il racconto della cantante ci fa capire come non ci si fermi nemmeno di fronte ai vip. Ma nell’intervista concessa a “Le Iene”, Anna Tatangelo racconta di aver mandato via in malo modo il molestatore.

E invita tutte le donne a farlo. Una esortazione non scontata, visto che, ancora, non tutte le donne denunciano: “Un calcio nei c….e andate a denunciare” ha detto Anna Tatangelo.