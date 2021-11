Bruno Barbieri: sapete chi è la fidanzata? Lo chef rivela: “..non la tradirò mai..”

Bruno Barbieri, il giudice chef più stiloso di Masterchef rivela finalmente l’identità della sua fidanzata. Così almeno non ci saranno più dubbi…

Bruno Barbieri nasce a Medicina, città metropolitana di Bologna, nel 1962. E’ stato cresciuto dai nonni, in quanto la mamma lavorava a Bologna in un’azienda tessile e il papà in Spagna.

E’ la nonna che gli insegna i primi rudimenti di cucina, in un’epoca in cui tutto si faceva ancora a mano e i grandi supermercati erano di là da venire.

Dopo aver provato la scuola per geometri, Bruno si rese conto che squadre e tecnigrafo non facevano per lui e passò alla scuola alberghiera.

Il suo primo incarico “importante” fu come terzo cuoco sulle navi da crociera. Un lavoro massacrante, ma in questo modo ha potuto girare il mondo.

Lo chef pluristellato

Tornato in Italia, cominciò a farsi conoscere per la sua genialità ai fornelli, prima a Locanda Solarola, a Castelguelfo in provincia di Ravenna dove guadagnò le sue prime due stelle Michelin e poi grazie al suo primo ristorante ad Argenta, vicino Ferrara: Il Trigabolo, dove si aggiudicò altre due stelle. Era un ristorante con una cucina assolutamente innovativa e tutti, anche i ristoratori concorrenti, passavano per assaggiare le sue specialità. Ma non era ancora finita. Negli anni Novanta aprì La Grotta di Brisighella, poi in Valpolicella, inaugurò l’ Arquade nell’Hotel Villa del Quar-Relais & Châteaux. Altre tre stelle guadagnate.

Grande anche è la popolarità che gli ha regalato la televisione con le varie edizioni di Masterchef, di cui è l’unico giudice presente in tutte le edizioni.

Numerosissimi anche i libri di cucina e costume di cui Barbieri è autore.

La vita privata

Se della sua carriera nel firmamento degli chef si conosce tutto, meno si sa della vita privata di Barbieri. A tutt’oggi non gli si sono attribuite relazioni.

A chi gli ha chiesto se sentisse la mancanza di una compagna, chef Barbieri ha risposto che la sua è stata una scelta fatta in modo consapevole, in quanto ha privilegiato il lavoro, al quale si è dedicato con tutto sé stesso. Se avesse avuto una famiglia, non sarebbe diventato quello che è ora. L’unico rimpianto dello chef è non avere avuto figli.

Questa assenza di una presenza stabile accanto al pluridecorato cuoco, ha alimentato voci sul suo orientamento sessuale. Bruno non ha in realtà chiarito la faccenda, dicendo che rapporti omosex in senso stretto non ne ha mai avuti, ma gli è capitato di essere in situazioni “plurime” in cui fossero presente anche uomini.

L’unica fidanzata di chef Barbieri, per sua stessa ammissione, è la cucina e non la tradirà mai.