Carlo Conti salvato della Clerici | La sua malattia poteva essere una condanna

Carlo Conti, uno dei conduttori più amati di sempre, stava facendo l’errore più grande della sua vita. Si salva grazie all’intervento della sua grande amica Antonella Clerici. Vediamo cos’ è successo.

Carlo Conti nato a Firenze il 13 Marzo 1961, è uno dei conduttori televisivi, nonché autore, più importanti ed influenti della televisione italiana.

Oltre alla conduzione di alcuni programmi è stato anche il direttore artistico a ben 3 edizioni del Festival di Sanremo, e nel 2017 dello Zecchino d’Oro.

Rimasto senza padre a soli 18 mesi di vita, decide in giovane di studiare ragioneria, e dopo aver completato gli studi trova lavoro come banchiere, che abbandonerà nel 1986, per seguire la passione per la radio.

Nel 1981 presenta il uso primo programma interamente studiato, creato e condotto da lui stesso, conoscendo Leonardo Pieraccioni, con la quale solo 5 anni più tardi, crea una serie di programmi comici dove rincontra anche il vecchio compagno di scuola Giorgio Panariello.

Da quel momento la sua carriera di conduttore ed autore prende il volo mettendosi a “capo” di molti programmi esclusivi come il Festival di Sanremo e “Tale e quale show”, il programma di imitazioni in onda ogni venerdì su Rai 1.

Il matrimonio di Carlo Conti

Tutti sappiamo che il conduttore Carlo Conti è sposato con la costumista televisiva Francesca Vaccaro, ma il loro matrimonio stava per andare in fumo se non fosse intervenuta la fantastica Antonella Clerici.

Nel periodo di massima visibilità, Carlo Conti dichiara di essere malato di Dongiovannite, attirando la continua attenzione di più donne contemporaneamente volendo provare ad approcciare con tutte.

Questa “malattia” lo ha portato ad un punto in cui stava per perdere l’unica donna che gli aveva fatto dimenticare tutte le altre, Francesca Vaccaro.

Conosciutisi dietro le quinte del programma “Domenica In“, tra i due fu amore a prima vista, ma a causa della sua Dongiovannite stava per mandare il suo futuro matrimonio all’aria, ma grazie al tempestivo intervento dell’amica Antonella Clerici, il conduttore mette la testa apposto e decide di impegnarsi per lei.

Il conduttore, conosciuto anche per la sua abbronzatura perfetta, però ha un solo ed unico rimpianto che non passerà mai, ed è quello di non averla incontrata e sposata prima.

Durante un’intervista ha dichiarato “Lei è la donna della mia vita. Avrei dovuto sposarla prima, ma averla ripresa al volo è stata la cosa più fantastica della mia vita”.

Questa la dichiarazione che ha commosso l’intero pubblico, continuando con il messaggio della Clerici: “Mi aveva detto, guarda ciccio, stavolta o vai con il brillocco o non la ribecchi più”, suggerendogli di chiedergli di sposarlo.

Oggi il conduttore Carlo Conti, deve solo dire grazie all’intervento di Antonella Clerici, per il sogno d’amore che sta vivendo, infatti dal 2014 la coppia Conti-Vaccaro, ha un figlio di nome Matteo.