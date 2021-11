Damiano dei Maneskin: la rivelazione sulla sua sessualità | Nessuno se lo sarebbe aspettato

Una notorietà così grande non può non suscitare grande curiosità anche sulla vita privata dei membri della band. Damiano si lascia andare in una confessione sull’intimità.

Il 2021 è stato certamente il loro anno. Nel giro di pochi mesi, infatti, i Maneskin hanno ottenuto dei risultati che pochi artisti italiani possono vantare nel mondo della musica. Tale successo ha, ovviamente, portato alla ribalta il frontman della band, Damiano. Sempre trasgressivo, fa spesso parlare di sé. Per esempio, ecco cosa ha detto sulla sua vita sessuale.

L’anno d’oro dei Maneskin

Hanno avuto il merito di riportare il rock al centro del palco. Gruppo formatosi a Roma nel 2016 e composto da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria). Un primo assaggio di notorietà arriva nel 2017, quando arrivano secondi nel talent “X Factor”.

Ma è il 2021 l’anno che non dimenticheranno mai. E’ stato pubblicato il secondo album “Teatro d’ira – Vol. I”, contenente il brano “Zitti e buoni”, che ha permesso alla formazione di trionfare alla 71ª edizione del Festival di Sanremo e alla 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest. Il successo all’Eurovision ha garantito ai Måneskin di affermarsi sulla scena mondiale, entrando in svariate classifiche.

E così, poi, l’annuncio del prestigioso riconoscimento, che consentirà loro di aprire nel 2022 un concerto di Rolling Stones negli Stati Uniti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Big Sanremo 2022, la lista dei possibili cantanti in gara tra conferme e sorprese

La rivelazione hot di Damiano

Una notorietà così grande non può non suscitare grande curiosità anche sulla vita privata dei membri della band. Con particolare riferimento, ovviamente, al leader della compagine. Damiano. Sempre trasgressivo e provocatorio. Noto per il suo look anticonformista. E ricorderete proprio le polemiche fatte partire dai francesi nel corso dell’Eurovision.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morgan via da X Factor, l’artista rivela: Ecco chi mi ha cacciato

A fronte di comportamenti così eccessivi, però, Damiano nella vita sentimentale è di coppia non è così esuberante. Almeno a suo dire. Ha innanzitutto ribadito di essere eterosessuale, come se servisse doverlo precisare. Il cantante ha inoltre smentito di essere un tombeur de femme, che cambia partner ogni notte. Essendo felicemente legato da circa quattro anni alla modella Giorgia Soleri.