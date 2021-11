Il drammatico evento che ha sconvolto la vita di Giorgia per sempre: “.. volevo morire..”

Nel 1995 ha vinto il Festival di Sanremo con uno dei suoi più grandi successi, “Come saprei”. Una canzone intensa, come è intensa la musica di Giorgia.

Quest’anno ha compiuto 50 anni. Giorgia è una delle voci più belle della musica italiana. Su Instagram si mostra spesso sorridente e romantica. Ma la sua vita è segnata da un dolore immenso. Uno dei più grandi che un essere umano possa vivere.

Giorgia: la carriera

Giorgia Todrani, nota semplicemente come Giorgia. Una voce così potente che da molti è stata definita “nera”. E, in effetti, Giorgia è una delle esponenti più apprezzate del soul italiano. Un successo registrato non solo nel nostro Paese, ma anche in giro per l’Europa e in America Latina. Solo in Italia ha venduto circa sette milioni di copie, con 12 album nella top-ten italiana, 5 dei quali arrivati al numero uno, e 25 singoli top-ten di cui 5 numero uno.

Nel 1995 ha vinto il Festival di Sanremo con uno dei suoi più grandi successi, “Come saprei”. Una canzone intensa, come è intensa la musica di Giorgia.

Il dolore immenso

Ed è intenso, ancora oggi, a distanza di vent’anni, il dolore della cantante. Dal 2004 è legata al ballerino, musicista e cantautore romano Emanuel Lo, da cui ha avuto un figlio, Samuel, nato il 18 febbraio 2010. La sua vita scorre felice, sia sotto il profilo professionale, che personale.

Ma quasi vent’anni fa, quel dolore immenso. Giorgia è stata fidanzata dal 1997 al 2001 con il cantante Alex Baroni, morto nel 2002 a causa di un incidente stradale. Ancora oggi, quando ricorda Alex, Giorgia non riesce a trattenere le lacrime. “Ho pensato di voler morire” ha detto, ricordando quel periodo drammatico.

Un dolore che, nonostante il tempo passi, non può mai finire. Oggi Giorgia ha risalito la china. Ma, siamo certi, Alex è sempre nel suo cuore.