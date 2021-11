Pippo Baudo confessa il suo rimpianto più grande: “..non l’ho mai fatto con lei..”

Con decenni di televisione alle spalle, il “Pippo Nazionale” ha un grande, enorme, rimpianto. Che purtroppo non potrà colmare.

Andrebbe messo nell’enciclopedia alla voce “Televisione”. Parliamo ovviamente di Pippo Baudo. Uno dei conduttori più famosi del panorama italiano. Conosciuto tanto da chi oggi ha 90 anni, quanto da chi ne ha 18. Eppure, con decenni di televisione alle spalle, il “Pippo Nazionale” ha un grande, enorme, rimpianto. Che purtroppo non potrà colmare

Pippo Baudo: la carriera

Oggi 85enne, è quasi impossibile tracciare un profilo della lunghissima carriera del celebre conduttore nato in provincia di Catania. Ha esordito infatti nei primi anni ’60. La sua carriera si è dipanata quasi totalmente in seno a “Mamma Rai”. Meno esaltanti le esperienze in Mediaset.

Nel corso della sua attività ha condotto numerose edizioni di celebri varietà come “Settevoci”, “Canzonissima”, “Domenica in”, “Fantastico”, “Novecento” e il Festival di Sanremo, ovviamente. E’ lui il recordman delle presentazioni: ben 13 tra il 1968 e il 2008.

Nei suoi programmi ha rilanciato dive musicali come Milva, Mietta, Anna Oxa e Giuni Russo, ma ha anche scoperto e avviato al successo personaggi come Beppe Grillo, Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Pausini, Fabrizio Moro, Barbara D’Urso.

Da qui, appunto, la frase tipica “L’ho inventato io!”. Protagonista poi anche di parodie sul conto del popolare conduttore siciliano. E’ stato sposato dal 1986 al 2004 con la celebre cantante lirica Katia Ricciarelli.

Il rimpianto di Pippo

C’è, però, una cosa che Pippo Baudo non ha fatto in tutti questi anni di televisione. E, purtroppo, non potrà più farlo. E’ stato lui stesso a definirlo un “grande rimpianto” qualche mese fa. In occasione della bruttissima notizia che ha scosso tutti.

Ebbene sì, Pippo Baudo, nonostante tanti anni di televisione alle spalle, non ha mai fatto un programma con la grande Raffaella Carrà. Scomparsa il 5 luglio scorso all’età di 78 anni. Definita la regina della televisione italiana è stata presente nei palinsesti televisivi dalla fine degli anni sessanta fino alla sua morte. Per la televisione italiana è stata protagonista di celebri varietà televisivi, spesso ideati da lei stessa, come “Canzonissima”, “Milleluci”, “Fantastico”, “Pronto, Raffaella?” e “Carràmba! Che sorpresa”.

Insomma, due “mostri sacri” della televisione italiana, che non hanno mai lavorato insieme. Un rimpianto per Pippo Baudo. Un rimpianto per tutti noi.