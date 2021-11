Silvia Toffanin svela un episodio su Silvio Berlusconi: “..si è addirittura vestito da SuperMan..”

C’è un vezzo che riguarda l’ex premier. E il particolare non emerge da un processo sul “bunga bunga”, ma dalle parole della nuora.

La rivelazione che non ci aspettavamo. Un dettaglio intimo e personale sull’ex premier Silvio Berlusconi. No, non è l’ennesimo particolare che emerge da uno dei processi. Ma una confessione inaspettata della nuora, Silvia Toffanin.

Silvia Toffanin: la carriera

Nasce a Bassano del Grappa il 26 ottobre 1979. E’ bilingue, in quanto sua madre è australiana, quindi si iscrive all’Università Cattolica del Sacro Cuore frequentando il corso di lingue e letterature straniere in cui si laurea in breve tempo, con una tesi su “I telefilm americani per adolescenti”. Da sempre interessata al mondo dello spettacolo e della moda.

Iscritta all’albo dei giornalisti professionisti dal 2004, è, ormai da tempo, un volto noto e rassicurante della televisione italiana. Con il suo “Verissimo” informa e ci tiene compagnia nei pomeriggi invernali. Silvia Toffanin, oggi 42enne, ha ormai raggiunto la sua dimensione.

Inizia, come molte donne dello spettacolo, con l’esperienza di Miss Italia. Siamo nel 1997. Il suo esordio in televisione, sulle reti Mediaset, è però del 2001. Come “Letterina” nel fortunato quiz condotto da Jerry Scotti, “Passaparola”. Un trampolino di lancio per diverse donne dello spettacolo: una su tutte, Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti e conduttrice di grande successo.

Negli anni, però, la carriera di Silvia Toffanin ha preso una piega più “tranquilla” e “casalinga” rispetto a quella della showgirl. Dal 2004, infatti, conduce “Verissimo”, rotocalco di informazione pomeridiana di Mediaset.

La rivelazione su Silvio Berlusconi

Proprio in Mediaset ha costruito la totalità della sua carriera. Anche perché Silvia Toffanin è legata sentimentalmente dal 2002 a Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente di Mediaset, dal quale ha avuto due figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015.

Come sappiamo, il suocero di Silvia, l’ex premier Silvio Berlusconi, è stato spesso al centro di polemiche e casi giudiziari (anche recentemente dissolti nel nulla) sulle presunte “cene eleganti” ad Arcore. Il “bunga bunga” è ormai diventato un cult nella storia d’Italia. Ispirando anche alcune opere, come, per esempio, il film “Loro”, di Paolo Sorrentino.

Ebbene, Silvia Toffanin in una intervista ha svelato un particolare privato della vita dell’ex premier. State pensando a qualcosa di piccante e scabroso? Beh, resterete delusi. Perché la rivelazione di Silvia è tenerissima e riguarda i nipotini di Berlusconi. Che per loro si è addirittura vestito da Superman. Un nonno modello!