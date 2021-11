Sonia Bruganelli non si smentisce in fatto di lusso: la sua auto è un “pezzo” davvero unico – Video

Ex modella di fotoromanzi, oggi 47enne, Sonia Bruganelli è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip. La consorte di Bonolis non perde occasione per sfoggiare “pezzi unici”.

Sposati dal 2002, si avviano ormai ai 20 anni di unione. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono una coppia longeva. Soprattutto per i canoni del mondo dello spettacolo. Guardiamo un po’ l’auto della nuova opinionista del “Grande Fratello VIP”.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Non particolarmente avvezzi al mondo del jet set. Ma uniti da tempo. Sonia Bruganelli è certamente una delle donne più importanti della vita di Paolo Bonolis, che, quando la conobbe, veniva dalla storia interrotta con Laura Freddi.

Lui è uno dei conduttori più noti e simpatici del mondo televisivo. Una carriera lunghissima iniziata con “Bim bum bam”, ma che ha avuto picchi di successo elevatissimi. Da “Tira e molla” a “Ciao Darwin” e “Chi ha incastrato Peter Pan”. Quasi sempre in coppia con il maestro Luca Laurenti. Anche ora con “Avanti un altro”.

Sonia Bruganelli è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip, insieme ad Adriana Volpe. Ex modella di fotoromanzi, laureata in Scienze della Comunicazione, produttrice tv e imprenditrice, ha sposato il conduttore Paolo Bonolis, con cui ha avuto tre figli.

L’auto di Sonia Bruganelli

Oggi 47enne, Sonia Bruganelli è abbastanza attiva sui social network. Instagram, in particolare. Recentemente ci ha mostrato con un breve video anche la sua auto.

Una Range Rover Evoque Cabrio, un fuoristrada sportivo dotato di un motore da 2,2 litri turbo diesel da 180 cavalli accompagnato dalla trazione integrale e una capote super veloce infatti bastano 18 secondi per aprirla e soli 21 per richiuderla. Questo equipaggiamento però porta l’auto a pesare 300 chili in più della versione normale.

Insomma un’auto di tutto rispetto. E molto divertente per i viaggi, come ci mostra il video pubblicato da Sonia Bruganelli.